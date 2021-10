Movilización para apoyar a Macri

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio lanzaron una convocatoria en redes sociales a un acto que se hará este jueves en Dolores, en respaldo al ex presidente Mauricio Macri, quien ese día concurrirá a declarar a los tribunales de ese distrito por la causa del supuesto espionaje.La convocatoria ya está circulando por Twitter y Facebook bajo la consigna "Vamos a bancar a Mauricio" y detalla el lugar y horario: en la Plaza Castelli de esa ciudad a partir de las 11:00.Ya anticiparon que estarán allí para acompañar al ex mandatario, dirigentes como la titular del PRO, Patricia Bullrich; el senador Humberto Schiavoni; el titular del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff; el diputado Waldo Wolff; y candidatos del espacio como Hernán Lombardi, Gerardo Milman y Fernando Iglesias, entre otros.Ese día, Macri se presentará a declarar ante el juez de Dolores, Martín Bava, en la causa que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan."Si pudiera, obviamente, el nivel de calumnias, de agresión, de persecución que he tenido en estos dos años es inentendible, pero yo estoy muy tranquilo", resaltó Macri, al ser consultado sobre si consideraba que el kirchnerismo buscaba meterlo preso.Sobre la causa, Macri subrayó: "Ni mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie".