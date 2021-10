El Concejo resigna herramienta clave para controlar la gestión

Que sí, que no, los concejales tuvieron marchas y contramarchas, y hasta quizás deshojaron una margarita para resolver qué hacer con la Ordenanza N° 4946 que fue sancionada en 2018 para que dos veces al año el titular o la titular de la Jefatura de Gabinete concurra ante el Concejo para presentar un detallado informe sobre la marcha del gobierno municipal.

"Así como está no sirve", aseguran desde la oposición, que cuenta con mayoría y llamativamente desestima un instrumento que hace a una de las tareas medulares de la labor legislativa: controlar al Ejecutivo. Al derogar la ordenanza, los concejales asumen su error de haber aprobado, en su momento, un proyecto defectuoso.

Así, en la habitual reunión de comisión de los lunes por la mañana, se dio despacho al proyecto para derogar la Ordenanza N° 4946 sin tener consenso aún sobre una iniciativa que, prometen, mejorará la dinámica de los informes que deben presentar desde el Ejecutivo. "Lo que hacen hasta ahora es publicitar lo que hacen", dijo un concejal a este Diario. Y en realidad los funcionarios del Ejecutivo -antes Marcos Corach, después Amalia Galantti- no hicieron más que ajustarse a lo que dice la norma.

El concejal Lalo Bonino, quien será el miembro informante en la sesión del jueves, expresó al respecto: “Tuvimos una discusión bastante álgida y que no ha llevado a ningún lado; hasta este momento lo único que hay es la derogación efectiva. Existía otra propuesta por parte del concejal Mársico, en dónde se establecería alguna instancia intermedia. La verdad es que terminaría siendo lo mismo; yo lo que planteaba era la posibilidad de que se haga de una forma más ejecutiva, más pragmática y con menor recurrencia en el tiempo, es decir que se puede hacer una vez por mes o cada dos meses y no cada seis meses, porque eso es lo que nos va a dar también mayor agilidad a la hora de tener conversaciones con el Ejecutivo”.

El edil, dijo que más allá de eso “hubo una discusión bastante neutral y no se llegó a ningún acuerdo, donde se planteó la posibilidad de que se genera una propuesta sobre tablas el jueves, pero lo que sí vamos ahora es a la derogación de lo que es la actual ordenanza. Creo que fue una experiencia, en dónde se trató de replicar algo que sí sirve a nivel nacional, pero la diferencia radica en el hecho de que nosotros acá somos 10 concejales; a nivel nacional cuando uno habla en senadores o diputados, estamos hablado de otros números de legisladores. Nosotros tenemos la capacidad y obviamente hay que desarrollar el ejercicio, de poder tener conversaciones mucho más cercana con el Ejecutivo, en espacios más distendidos. Creo que es donde radica la posibilidad del enriquecimiento. En una estructura impuesta como se había logrado con esa ordenanza, se demostró a lo largo de estos años, que no ha servido para nada, que quedan en exposiciones largas, tediosas y molestas que no resumen nada y no contribuyen a la hora de poder tratar de estar con el Ejecutivo, ayudándolo en políticas públicas”.

La oposición no le encontró la vuelta para optimizar los informes presentados desde el Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete. Nunca hubo una conferencia de prensa en el día después para destacar o cuestionar la presentación de los funcionarios.

Por otra parte, este lunes se dio despacho a una minuta de comunicación, mediante la cual se le solicitó al Ejecutivo incorporar al ejido urbano al Loteo Plaza Grande: “Durante las distintas reuniones que mantuvimos con los vecinos, dimos nuestra palabra de avanzar con todos los pedidos. Algunas respuestas iban a llegar antes que otras por el tipo de solicitud. Y lo que hacemos a través de esta minuta, es materializar ese compromiso”, detalló el concejal Juan Senn.

En tanto, recibió despacho el proyecto de Resolución presentado por Lisandro Mársico, pidiendo información acerca del ausentismo de alumnos en la etapa de post confinamiento.