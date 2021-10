Veterinarios al Concejo con críticas al Ejecutivo

Este martes a las 11.30, se desarrollará la reunión entre los concejales y representantes del Círculo de Veterinarios del Departamento Castellanos, en función del proyecto de ordenanza presentado oportunamente por el concejal del Frente Juntos, Juan Senn, que propone crear un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos, considerando a este tema de salud pública.

Cabe señalar, que por este proyecto, que se encuentra en comisión, los ediles mantuvieron reuniones con proteccionistas y con funcionarios del Ejecutivo vinculados con el área de zoonosis.

Desde el Círculo de Veterinarios enviaron de manera anticipada la postura ante esta iniciativa, donde indican que “estamos en total acuerdo en el concepto de una salud, el cual engloba la salud humana, animal y ambiental; nosotros, los médicos veterinarios, no solo hemos estudiado para curar animales; sino además para preservar la salud humana a través de la vigilancia activa que realizamos desde distintos puntos que nuestra profesión nos permite ejercer: SENASA, ASSAL, dependencias municipales de bromatología, direcciones de zoonosis, producción primaria en tambos, feedlot, granjas aviares, granjas de cerdos, consultorios privados e innumerables lugares más".

Asimismo, se presentan como "responsables de velar por la bioseguridad de los hogares argentinos, tanto de las mascotas como de la comida que consumimos a diario”. “Somos educadores y comunicadores. Algo que el Estado municipal vino haciendo poco y mal desde hace tiempo. El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Rabia, una enfermedad con 100% de letalidad. En los primeros meses de este 2021 se detectaron 8 murciélagos positivos a dicha enfermedad en nuestra ciudad. En el pasado abril una mujer muere por esta enfermedad en Argentina después de 13 años, sin embargo no se ve ningún tipo de promoción consistente y sostenida en el tiempo con respecto a la prevención de esta peligrosa enfermedad que nos rodea a diario", plantean desde el Círculo de Veterinarios a modo de queja ante la Subsecretaría de Salud del Municipio que está a cargo de zoonosis.

"Una persona muerta por rabia es una falla inconcebible en nuestro sistema de salud. La educación en tenencia responsable es el eje central de toda la problemática que tenemos hoy en día con los perros y gatos. Una mascota que está dentro de una propiedad y bajo vigilancia de sus propietarios no sufre ningún tipo de percance. Ahora cuando los tenedores son irresponsables y los dejan libres; ahí señores concejales comienzan los problemas", exponen en la nota dirigida al Concejo.

En uno de los párrafos, señalan que "no estamos en contra de una atención primaria y del servicio de castración hacia las mascotas, estamos totalmente en contra del asistencialismo sin educación que genera una perpetuidad de los problemas". En este sentido, subrayan que "sin educación no hay cambio de paradigmas, y la gente va a seguir permitiendo que su gato o perro siga deambulando por la vida sin control alguno, total si pasa algo, el estado está a disposición".

Por último, otro dardo derecho al corazón del Ejecutivo Municipal. "Permitan poner nuestro punto de vista con respecto a las castraciones que se vienen haciendo últimamente los fines de semana en nuestra ciudad: somos profesionales que nos desenvolvemos en Rafaela y pagamos todos los impuestos pertinentes; pero en estas castraciones vienen profesionales de otras localidades que no se saben quiénes son y practican las cirugías de un modo muy poco profesional y en las cuales no se cumplen ninguno de los protocolos académicos en cuanto a preparación del paciente, asepsia, cirugía y control post quirúrgico".

Lo cierto, es que este martes los ediles deberán atender estos planteos por parte de los profesionales que integran el Círculo de Veterinarios y que quieren también hacer vales su postura y visión de un tema que requiere un profundo análisis.