Campaña y pausa a ciertos temas

El concejal Lalo Bonino, quien no renovará su banca luego de ocho años como concejal, analizó el trabajo del Concejo en el marco de la campaña y de las urgencias cotidianas y manifestó que “creo que hay una especie de autocensura siempre cuándo se entra en un proceso electoral, pero esto no es de ahora, creo que siempre ha sucedido, por lo menos desde que yo ingresé, dónde desde la política en general se trata de evitar entrar o caer en ciertos temas que puedan llegar a servir para aprovechamiento político”.

“Para muchos políticos también sirve de excusa para no hacer o para hacer en función de sus intereses, creo que hoy en día si hay muchas cuestiones que nos está tratando por esto de estar de previo en campaña y porque muchos le están destinando tiempo a la campaña, cosa que la verdad es entendible, pero indudablemente hay temas que no se pueden relegar, por eso el otro día he tenido un cruce con algún concejal, respecto de posponer para después de la campaña temas que son importantes; este es un Cuerpo colegiado, es donde la mayoría decide y es donde la mayoría está en campaña”, expresó Bonino.