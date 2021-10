Una obra que comenzó con el pie izquierdo

La refuncionalización del primer cantero de bulevar Santa Fe derivó este lunes por la mañana en la rotura de un caño maestro de Aguas Santafesinas que obligó al personal municipal a suspender las tareas en tanto que trabajadores de la concesionaria de servicios sanitarios debieron entrar en acción. Mientras tanto, el microcentro sufría una inesperada inundación que obligó al cierre de calles y a implementar un operativo de tránsito.

"Debido a la reparación de una cañería de la red de agua potable en Av. Santa Fe al 100 se registrará baja presión en parte del microcentro de la ciudad y los barrios Sarmiento, Alberdi y 30 de Octubre. Se trabaja para solucionar el inconveniente", informaron desde ASSA.

El agua que "brota" de un caño roto en la mitad del cantero se concentró principalmente en las esquinas de Alvear y Saavedra y a lo largo del bulevar, lo que impedía a los peatones cruzar de calle sin riesgo de mojarse.

En principio, una máquina vial que trabajaba en el sector para levantar el piso del cantero rompió más de la cuenta y ahí se inició el problema que derivó en un caos, generando quejas de comerciantes y peatones. "Lo primero que se debe hacer antes de iniciar una reforma en cualquier lado es saber dónde están los cables de electricidad o las cañerías. Acá no lo hicieron", dijo un vecino enojado y medio. Con un poco de humor y sarcasmo, una mujer sugirió que imaginemos por un día vivir en Venecia y sus canales.

Por lo pronto, al lugar llegaron dos vehículos de ASSA con su personal y una bomba extractora para reparar la avería del caño. El tránsito fue interrumpido en la mano norte de bulevar Santa Fe a la altura de calle Pueyrredón, en tanto que aquellos que circulaban por calle 9 de Julio no podían girar hacia la derecha por la sur del mismo bulevar.

Cerca de las 14, desde ASSA informaron que se había terminado con "la reparación de la cañería de la red de agua potable dañada en Bv. Santa Fe al 100 y que paulatinamente se normaliza la prestación aunque podría registrarse turbiedad".

No fue el mejor día para que "explote" un problema con el agua potable: justo ayer la Provincia y el Municipio sacaban pecho por el ingreso de los caños del nuevo acueducto en la zona de la plata de ASSA, al sur de la ciudad. Incluso el pulso de las redes sociales fue muy ácido con el hecho de que dos camiones con grandes caños hayan sido exhibidos el fin de semana frente a la Plaza 25 de Mayo como una puesta en escena de campaña electoral. Lo mismo que ocurrió ayer por la mañana con el encuentro con alumnos y recorrida titulada "Propuesta pedagógica institucional y comunitaria nos apropiamos del acueducto, en Complejo Educativo Barrio San José" que fue cuestionada por ser parte de una actividad proselitista del gobernador, Omar Perotti, quien es candidato a senador nacional. "Usaron a los chicos para la campaña", fue un mensaje que se repitió.