"Queremos debatir con Losada y Lewandowski"

La candidata a senadora nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, afirmó que “ya es tiempo de que quienes se postulan para ocupar una banca en el Senado de la Nación en representación de Santa Fe, dejen de esconderse detrás de sus jefes partidarios nacionales o provinciales, expresen sus ideas y muestren sus propuestas. De nuestra parte, dejamos sentado que no vamos a ir al Senado a levantar la mano según lo que nos digan en Buenos Aires”, afirmó

“Nuestra provincia tiene cuestiones muy importantes a resolver desde el Congreso; cuestiones que impactan en la producción, el empleo y la vida cotidiana de los santafesinos y santafesinas”, advirtió la actual diputada provincial, y en ese marco, añadió: “Quiero debatir a fondo con (Carolina) Losada y (Marcelo) Lewandowski para saber cuánto conocen Santa Fe, qué intereses defienden y qué planifican hacer por la provincia”.

García comenzó por abordar el tema de la inseguridad, “un fenómeno muy complejo, cuyo abordaje requiere de mucho trabajo y profundos acuerdos políticos y sociales con todos los actores involucrados. Quisiera saber, por ejemplo, cuál es el compromiso de los candidatos de Juntos por el Cambio y del Justicialismo sobre la ley de extinción de dominio, una herramienta que permitiría decomisar y rematar los bienes incautados del narcotráfico, y así pegarle a los delincuentes donde más les duele, que es su poder económico. Lewandowski está a favor o en contra como Cristina Fernández de Kirchner”, señaló.

“La provincia de Santa Fe fue pionera en esta materia”, recordó la candidata del FAP. La ley provincial N°13.579 fue aprobada en 2016 y fue promulgada por el gobernador Miguel Lifschitz ese año. Entró en vigencia en 2018, con la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que desde entonces decomisa bienes vinculados con bandas narcos por estafas, robos y asociación ilícita, y los subasta.

“También me gustaría saber si van a acompañar el proyecto de ley que impulsaríamos en el Senado para establecer una distribución equitativa de agentes federales en todo el territorio nacional, de modo que no dependa de un gobierno nacional y tenga en cuenta la presencia de puertos y rutas nacionales en cada jurisdicción”, enunció.

“¿Qué pasó con la fiscalía especial con asiento en Rosario que prometió el presidente (Alberto) Fernández el 1° de marzo de 2020, ante la Asamblea Legislativa, y nunca llegó?”, rememoró García, y sobre el mismo tema, agregó: “Hace 30 años tenemos la misma cantidad de juzgados federales. ¿Van a hacer fuerza junto a nosotros para reclamar la creación de nuevos tribunales?”, preguntó.

“Otro tema urgente a resolver son los incendios en las islas del Delta del Paraná que no solo sufrimos desde hace años en tantas localidades santafesinas ubicadas sobre el Paraná, sino que se trata de un ecocidio que afecta a todo el planeta. Creo que hay miles de santafesinos y santafesinas que querrían saber si van a acompañar el proyecto de ley de Humedales presentado por el diputado Enrique Estévez en el Congreso. Hasta el momento, está claro que ni Alberto, ni Cristina, ni Perotti tienen la voluntad política de hacerlo. Tampoco en Juntos por el Cambio parecen estar interesados”, apuntó.

En materia de medioambiente, García también se comprometió a impulsar en el Senado la “inmediata reforma de la ley de biocombustibles, que hoy perjudica a Santa Fe”, tras la reciente modificación que aumentó el corte de los combustibles con petróleo con el apoyo de legisladores santafesinos. “Tenemos que aumentar los cortes para biodiesel y equiparar el corte de bioetanol de caña de azúcar para el maíz. El futuro no está en el petróleo, que contamina y degrada el ambiente; está en los biocombustibles, en las energías solar y eólica. ¿Nos van a acompañar Losada y Lewandowski para modificar esa norma y promover un cambio en la matriz energética de Argentina”, inquirió para finalizar.