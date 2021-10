El Gobierno busca "acercar posiciones" para avanzar en un rescate de SanCor

El Gobierno buscó este lunes "acercar posiciones" para avanzar en un rescate de la cooperativa SanCor, que tiene deudas millonarias, ​en una reunión en la Casa Rosada del jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Héctor Ponce.

"Hablamos sobre el rescate SanCor. Hace mucho tiempo que estamos viviendo este estado de situación y confiamos en la ayuda del Estado para rescatar una empresa que se ha constituido por mérito propio en referente de la lechería y de la actividad a nivel nacional. Estamos trabajando en ese sentido", explicó Ponce a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Fuentes oficiales, en tanto, indicaron a Télam que la reunión convocada por Manzur tuvo el fin de "acercar posiciones" para encontrar una salida a la situación de SanCor, que tiene un importante pasivo, y plantas en Santa Fe y Córdoba.

Ponce explicó que SanCor "tiene aproximadamente 1500 trabajadores en forma directa y trabajo en forma indirecta en función, hay distintas actividades que tienen que ver con la fabricación de productos lácteos". "Hoy por hoy la situación tiene que ver con que nosotros entendemos que hay que salvar a la empresa y básicamente los puestos de trabajo. Este es el tema fundamental por el cual nosotros venimos", explicó acerca de la situación crítica de la cooperativa, que ya motivó el año pasado varias reuniones con funcionarios del Gobierno nacional.

Al respecto, Ponce contó que fueron recibidos este lunes por Manzur y el ministro Domínguez y tienen "el compromiso de parte del Estado argentino de colaborar a los efectos de que la empresa continúe y los puestos de trabajo sigan preservándose".

"No gestionamos pero nos vemos en la obligación de recurrir a todas aquellas cuestiones que nos permitan de alguna forma tratar de encontrar alguna alternativa de solución y eso es lo que estamos buscando", insistió.



TODOS HABLAN DE SANCOR,

PERO NADIE HABLA CON SANCOR

En el mismo día en que Manzur recibió a Ponce para analizar la crisis de la cooperativa con casa matriz en Sunchales, la conducción de la cooperativa divulgó un comunicado en el que afirma no haber recibido propuestas de reconversión ni rescate. "En los últimos días se han publicado informaciones y opiniones sobre la situación de SanCor y su futuro; al respecto, señalamos que el Consejo de Administración no ha recibido ninguna comunicación ni propuesta de administración, apoyo financiero y/o de reestructuración de la Cooperativa", afirmó.

"Desde 2017, SanCor realizó un importante proceso de reestructuración operativa, financiera y societaria que le permitió sostener sus operaciones productivas y comerciales. Lo hizo con el compromiso y la participación de los productores asociados, empleados, proveedores, clientes y consumidores a quienes agradecemos. Cabe destacar que actualmente, en las seis plantas industriales de la Cooperativa, se procesan diariamente 650 mil litros de leche que son distribuidos y comercializados en todo el territorio nacional y en países limítrofes. La dotación de personal es de 1700 empleados y la materia prima es provista por sus productores asociados y, además, por terceros a quienes se les adquiere la producción", explica.

En tal sentido, señala que "hace aproximadamente 18 meses, SanCor elaboró una versión actualizada de su plan, que le permitiría crecer y brindar certidumbre y seguridad a su futuro, que prevé alcanzar un volumen diario promedio de producción de 1,2 millones de litros de leche, con proyección a 1,5 millones". "Con este nivel productivo, SanCor se asegura el normal funcionamiento futuro y el pago de todas sus obligaciones", agrega.

El Consejo de Administración sostiene que para lograr ese mayor volumen de operatoria, es imprescindible acceder al financiamiento del capital de trabajo destinado a la mayor adquisición de materia prima e insumos, los que de acuerdo al plan presentado a las autoridades, podría obtenerse a través de:

- Aportes financieros o de inversión de organismos y/o instituciones públicas y/o privadas.

- Apoyo gubernamental para el cobro de la deuda contraída por la República Bolivariana de Venezuela, por la provisión de leche en polvo. En este sentido, se solicitó la gestión pertinente a las autoridades nacionales, a través de la Cancillería.

- La constitución de un Fondo de Garantías destinado exclusivamente a la compra de materia prima e insumos.

El Plan "al que se alude fue revisado y validado por consultores designados por organismos oficiales, y fue presentado a las autoridades sindicales y de los gobiernos nacional y de las provincias de Santa Fe y Córdoba", pero aún no hubo respuesta de los gobiernos "en materia de financiamiento y de recupero de la deuda del exterior".

"Si bien la Cooperativa mantiene sus operaciones corrientes, es indispensable aumentar en el corto plazo el volumen de procesamiento de leche para evitar sobresaltos y dudas sobre sus posibilidades de éxito. Desde el inicio del proceso de reestructuración, SanCor continúa siendo una cooperativa de productores lecheros, se mantiene abierta al diálogo y a escuchar ideas y propuestas dirigidas al logro de los objetivos establecidos", remarca.

Finalmente, la nota aclara que "SanCor recibirá, analizará y definirá toda iniciativa que le sea presentada y que resulte útil y beneficiosa para sus asociados y partícipes del sistema pero que, a la fecha, no hemos recibido".