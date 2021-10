Las cañerías del nuevo acueducto ingresaron al sector sur de Rafaela

Y un día el nuevo acueducto llegó a Rafaela con sus caños, aunque estará operativo a mitad del año que viene según estimó el Gobierno provincial. En medio de la campaña electoral, ayer por la tarde en el Parque Educativo Municipal “Norberto Besaccia” y presidido por el gobernador Omar Perotti, se llevó a cabo "un acto donde se pudo presenciar el ingreso de las cañerías del Acueducto a Rafaela".

El intendente Luis Castellano, no pudo estar presente por temas personales pero envió un mensaje a todos los presentes: “Estamos celebrando los 140 años de la ciudad y está ingresando el acueducto a Rafaela, una obra trascendental, no solo para el presente, sino fundamentalmente para el futuro. Desde y con el corazón quiero agradecer a tantos dirigentes, instituciones y vecinos que han trabajado para que hoy esta obra esté ingresando a la ciudad. Agradecerle fundamentalmente a Omar Perotti que ha decidido que esto tenía que llegar a Rafaela y que ha acelerado la obra para que dentro de poco ya la podamos empezar a disfrutar. Saber, sobre todo, que el agua en calidad y cantidad es salud para tantas y tantas familias rafaelinas. Esta llegada del acueducto muestra una vez más que en Rafaela, siempre, mejor es hacer”.

Al acto asistieron también el senador nacional Roberto Mirabella, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina; la secretaria de Gestión Educativa, Rosario Cristiani; la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; concejales y concejalas del bloque oficialista además de presidentas y presidentes de comisiones vecinales; dirigentes sindicales y trabajadores del equipo de inspección de obras y de la empresa adjudicataria de la obra.

Por su parte, Maina destacó: “Qué lindo es volver a verlos después de tanto tiempo, y justamente en este lugar que es donde empezó la historia del agua potable. En una de las casetas que está acá es donde estaba una de las cuatro bombas que tiraba el agua hacia el tanque y de ahí se repartía a la ciudad. Después la ciudad fue creciendo, el agua potable se fue haciendo cada vez más corriente y menos potable y hubo que trabajar mucho tiempo para traerla de Esperanza. Lo increíble de la historia es que en los primeros años, la mayor parte del tiempo el acueducto estaba apagado porque al ser tan bajo el consumo, dadas las pocas viviendas que estaban conectadas a la red, es que 5 o 6 horas al día ya se podía abastecer la ciudad. Eso fue al principio de la década del 80. La historia nos dice y allí ya empezamos a participar varios de los que estamos acá, que a finales de los 90 el acueducto ya quedó chico y empezó otro proceso, donde pasó de todo para que no pase nada y hoy es un día muy lindo para acordarse de cosas feas”.

“En los últimos meses del año restará colocar el equipamiento pesado, bombas, motores que por lo general se fabrican fuera del país. Equipamiento que ya comenzó a llegar y seguirá llegando en noviembre, diciembre y enero. Eso se va a colocar y en marzo o abril vamos a estar empezando con las primeras pruebas. Después vendrá un período que esperemos que sea lo más breve posible que consiste en la confiabilización del sistema. Es un sistema complejo porque tiene un punto de inicio y final como lo es Rafaela pero que tiene varias localidades intermedias con lo cual hay un funcionamiento que va ir mejorando día a día de acuerdo a las necesidades de cada localidad, es como una orquesta que se va afinando y de repente un día, después de algunos errores, la melodía empieza a salir bien. Pero eso será otra historia. Ojalá que sea más temprano que tarde pero será seguramente en el primer semestre del año que viene cuando los rafaelinos abran la canilla y salga por primera vez en su historia agua de rio”.

Perotti cerró el evento referenciando la dimensión de lo que se está dando, con cisternas de más de 130 kilómetros, pero además la extensión de lo que hay que hacer subir el agua, con un desnivel de más de 80 metros, por eso la necesidad de las bombas impulsoras. “Los caños están aquí. Se han podido ver aquí y no al lado de la planta del desvío Arijón cuando empezaba. Hay una diferencia entre el decir y el hacer, y nosotros nos comprometemos con el hacer. El hacer es lo que cada uno de nosotros aprendió aquí, recibió desde nuestros abuelos y se está transmitiendo de generación en generación. Nos gusta más hacer que hablar”.