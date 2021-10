Sensaciones y sentimientos

LA REVISTA DISLOCADA



POR HUGO BORGNA



No hay mejor definición posible, hasta el momento, de la década del 50 como la de “los años felices”. En el caso del humor “La revista dislocada” es el ejemplo perfecto.

Nació como programa de radio y su enorme proyección fue imprevisible en ese momento: llegó a la televisión y al cine (se filmaron 5 películas) e impulsó la carrera de Juan Carlos Calabró. Para que se aprecie cabalmente su alcance también tuvo edición formal en papel.

Inició en 1952 en Radio Argentina los domingos de 12,30 a 13,30 y posteriormente por Radio Splendid. En televisión, primero lo hizo por Canal 7 y luego por el 13. Tuvo vigencia hasta 1973.

La enorme popularidad de que gozó hacía que durante el programa se automencionara -con justicia- como “el gol antes de los partidos” y “la gran creación cómica de Délfor”, que no era otro sino Délfor Dicásolo, autor de una parte secundaria de los textos con el seudónimo de “Armando Libreto”; los principales contenidos eran idea del reconocido Aldo Cammarota.

La estructura se apoyaba en diálogos de distintos personajes con el animador (Délfor). Ellos contaban algunas situaciones como ésta: “Hola, Médici / estoy atribulado / ¿qué le sucede? / Que trabajaba en una empresa y tuve que dejar / Cuénteme, Medici / Nos pagaban doble sueldo / ¡Qué bien! / Y nos hacían regalos de cumpleaños a nosotros y a nuestra familia. Pero tuve que dejar / Pero, ¿por qué si los atendían tan bien? / ¡Porque se fundió la compañía! / ¡Pero Médici!.

El elenco estaba integrado por muchos que llegaron a ser figura por sí mismos: Carlos Balá, Jorge Porcel, Mario Sapag, Mario Sánchez, Juan Carlos Calabró, Nelly Beltrán, Raúl Rossi…

También eran del elenco Santos Lipesker en la parte musical, y la cantante Isabel Lainer. Del primero, como broma interna del programa, se decía que componía una canción con solo oírla tres veces y, respecto de Isabel Lainer (que cantaba un tema en la mitad del programa), que el mérito que lo justificaba era estar casada con el animador y director del programa.

Aparecían, como en una imaginaria calle, personajes propios de ella que se describían en temas musicales de Santos Lipesker, como el que vendía una pelotita de goma con elástico fino (la gracia era el ir y venir de la pelota); la canción así surgida se grababa en discos que resultaban de venta masiva. De La Revista Dislocada salieron varios dichos: “A la pelotita, a la pelotita” fue uno. Otro refería a un personaje que, perdido en la selva, se lamentaba “¡Jefe, istamos pirdidos!”

La familia era el ámbito donde crecía la diversión. Principalmente la risa llegaba desde radios valvularmente eléctricas. El panorama perfecto se completaba los domingos con los tallarines y el fútbol, que comenzaba un poco más tarde.

En este punto, atentos lectores, debemos estar extrayendo una misma conclusión: ¿no eran demasiado elementales esos chistes que alimentaban entonces el buen humor de la gente?

Los objetos cotidianos de uso familiar eran de una rotunda simplicidad y la forma de comunicación también lo era. Como lo habitual era una sensación de placidez personal y colectiva, se entiende fácilmente que el humor haya sido como el que imponía la Revista Dislocada.

Con el tiempo hemos calificado esos chistes como inocentes e ingenuos y con otros calificativos más sonoros. Decíamos que eran de otro tiempo, infantil y hasta tonto, pero la realidad era otra: lo que había cambiado no era el modo sino nuestra idea del humor, al límite de mostrarnos cínicos en la elaboración de los chistes. Que considerábamos más propios de adultos desarrollados.

Las situaciones graciosas valen por sí mismas en cualquier época. Deberíamos dejar que cumplan ese objetivo sin buscarle, a veces, intelectualizaciones innecesarias.

Hacer humor es cosa seria. Y crear humor no es broma.