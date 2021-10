Hallan hombre sin vida y sería muerte natural

Aproximadamente a las 19.00 de la jornada de ayer, un hecho del cual no abundan detalles -por lo cual todo lo que narraremos será extraoficial- un suceso inusitado causó honda conmoción entre los vecinos de barrio Paseo del Este, sito en el límite urbano al este de nuestra ciudad.

Más precisamente, en una vivienda ubicada en la esquina que conforman calles Poupeau y Marechal se observaba a esa hora un importante operativo policial dado que se había hallado el cuerpo de un septuagenario sin vida.

De acuerdo a información recabada estaban presentes en el lugar personal policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de unidades de orden público de esta ciudad de Rafaela. Asimismo efectuaba sus labores específicas Policía Científica junto al fiscal de turno.

El hecho en cuestión tiene que ver con que un hombre de 73 años, de quién no trascendió su identidad pero si que era vecino de ese barrio, en momentos en que estaba en el dormitorio de la vivienda, habría aparecido muerto con un golpe en la cabeza.

Si bien, al parecer el occiso se cayó al piso, se trataría de un hombre de edad que regularmente tomaba medicamentos, por lo que era casi un hecho que se trataría de un caso de "muerte natural".

No obstante y para disipar cualquier duda, al cuerpo del difunto fue remitido a la Morgue Judicial de esta Quinta Circunscripción, donde se la iba a practicar una autopsia que revele exactamente cual fue la causa de su muerte, y en la jornada de hoy será entregado a sus familiares para la correspondiente sepultura.

Seguramente con el correr de las horas se encuentre disponible mayor información -y oficial- sobre este lamentable suceso.