Carteles anti-machismo en los vestuarios 

Enrique Serrao, titular del club Náutico El Quillá, hizo referencia a las críticas que circularon por redes sociales contra la cartelería pegada en los vestuarios de los varones, como forma de concientizar sobre las nuevas masculinidades, el machismo y la violencia de género que realizaron entre la institución y la Municipalidad de Santa Fe.

"Tienen todo el derecho de expresar que no están de acuerdo con algo. Pero los carteles están dando cuenta de una realidad, no es que uno los pone imperativamente, sin pensar. La paradoja es que los chicos lo toman con una naturalidad tremenda, a tal punto que los talleres con deportistas del club no tuvieron inconvenientes. Acá el problema es la mente oxidada de la gente más grande", sostuvo Serrao en diálogo con LT 9.

DEBEN CAMBIAR UNA VISION

Para el dirigente, las personas que se mostraron ofendidas e incluso que manifestaron su voluntad de desasociarse de la institución "deben cambiar la visión porque esto está pasando, no es una cosa que creamos que va a pasar a futuro. Ya demasiado disgusto hemos tenidos con el exceso de masculinidad. A eso estaba orientado la consigna, y generó una movilización de pensamiento para que mejoremos a futuro".

CANTIDAD MINORITARIA

Consultado sobre el número de socios que rechazaron la propuesta, señaló que "es absolutamente minoritario".

Y agregó que "no han leído ni pensado bien los carteles. La mayoría expresa a favor y en apoyo a nosotros. Pero bueno, todo el mundo es libre de quejarse".

"Por lo que vi y me comentaron las personas del fútbol, hay mucho apoyo. Creo que vamos a salir fortalecidos. Todo apuntaba a la defensa de la mujer y a evitar el machismo, también con el hecho de que un masculino puede querer a otro masculino, al igual entre las femeninas. No creerse omnipotente por ser hombre, saber comunicar los momentos críticos que atravesamos. Ese era el objetivo", destacó Enrique Serrao.

UNO FUE RETIRADO

También dijo que "pidieron que retiremos uno que era el que más conmocionó, y que hablaba de la posibilidad de que a un hombre le guste otro varón. Lo tuvimos que sacar, y dijimos que vamos a discutir en Comisión Directiva para ver qué hacemos con el cartel. Pero la verdad, la gente que se expresó en contra de eso es porque tiene el fascismo en la cabeza. Algunos hablan de que era una cuestión política, otros de ideología. Esto no es ni una ni la otra".

LA INICIATIVA

“Soy varón y sé que el machismo no va más”. “Soy varón y me gusta otro varón”. “Soy varón y sé que No es No”. “Soy varón y puedo ser sensible”. Estas son solo algunas de las frases impresas en las paredes del vestuario del Club Náutico El Quillá que invitan a la reflexión y que interpelan, con el objetivo de mostrar otras masculinidades posibles.

La intervención -que se dio a conocer a mediados de la semana pasada- fue realizada entre jóvenes deportistas de disciplinas como fútbol y hockey, entrenadores y dirigentes del club en conjunto con la subdirección de Masculinidades del Municipio que, desde hace más de un año, promueve encuentros con instituciones locales para cuestionar los modelos actuales de masculinidad hegemónica, que suelen reforzarse en deportes tradicionales practicados por varones.