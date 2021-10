A Alec Baldwin le dijeron que el arma era segura antes del trágico accidente

El pasado jueves 21 de octubre, todo el mundo se vio conmocionado por la trágica situación que protagonizó el actor estadounidense Alec Baldwin en el set de grabación de la película "Rust", la cual terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

El incidente ocurrió en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde también se han grabado "Cowboys & Aliens" y "Longmire", cuando Baldwin disparó un arma de utilería durante un ensayo, pero esta en vez de tener balas de salva, las que se utilizan en la industria del cine para imitar munición real, tenía balas reales.

Quien recibió el disparo mortal fue Halyna Hutchins, según informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en un comunicado oficial. La mujer de 42 años "fue transportada vía helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico". A su vez, el herido fue identificado como Joel Souza. Se trata del director de la película. El hombre fue transportado en ambulancia al Christus St. Vincent Regional Medical Center para ser atendido de emergencia.

De esta manera, el actor que protagonizó películas como "Enamorándome de mi ex" (junto a Meryl Streep) y "Beetlejuice", expresó a través de su cuenta de Twitter: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna".

Sin embargo, ahora se conocieron nuevos detalles del fatal accidente. Según consta en una declaración jurada presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, el arma entregada a Baldwin fue declarada segura por el director asistente de producción antes del incidente. Es decir que el asistente gritó "cold gun" ("revólver frío") en el set, lo que significa que el arma de utilería era segura y no contenía municiones verdaderas.

Pese a ello, según la declaración presentada, el asistente de dirección que entregó el revólver al actor "no sabía que había munición real en el arma".

Hasta el momento no se han presentado cargos por el incidente, pero los investigadores se encuentran trabajando sobre el arma del crimen en busca de evidencia biológica que pueda detectar qué otras personas pudieron haberla manipulado.