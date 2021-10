El Clausura que se viene

Finalizado el torneo Apertura de Primera A, la parte final del 2021 será ‘atípica’ ya que el formato del Clausura será diferente, debido a los tiempos.Lo acordado fue armar cuatro zonas de 4 equipos cada una, y los mismos grupos se conforman según las posiciones finales de cada elenco en el Apertura.Se jugará a una sola rueda de partidos, por puntos. Luego habrá Semifinales a un solo partido en cancha neutral; luego la final, también con escenario a definir por el HCD.9 de Julio, Brown, Bochazo y Florida.Argentino Quilmes, Atlético de Rafaela, Dep. Ramona y Talleres MJ.Dep. Libertad, Dep. Tacural, Sportivo Norte y Unión.Ben Hur, Ferrocarril del Estado, Peñarol y Dep. Aldao.La primera fecha se jugará de la siguiente forma: 9 de Julio vs Brown, Florida vs Bochazo, Quilmes vs Atlético, Talleres MJ vs Ramona, Libertad vs Tacural, Unión vs Sportivo Norte, Ben Hur vs Ferrocarril del Estado, Dep. Aldao vs Peñarol.