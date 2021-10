Los grupos y cómo se disputará el Clausura

En la, al igual que en la A, el torneo Clausura será diferente a los habituales, en su forma de disputa.Se jugará con formato de 3 zonas, 2 de cuatro equipos y una de tres. Las mismas se conformaron según la ubicación final de cada elenco en el Apertura.Por la, en laestarán: Independiente San Cristóbal, Sp Roca, Moreno de Lehmann y Belgrano San Antonio; en laArg Vila, Dep Bella Italia, Tiro Federal de Moisés Ville y San Isidro de Egusquiza; en lalo harán: Independiente Ataliva, Arg. Humberto y Sp. Aureliense.En laestarán: Sp. Santa Clara, Atlético Esmeralda, Zenón Pereyra y San Martín de Angélica; en laAtlético María Juana, Sp. Libertad EC, Dep. Josefina y Dep. Susana; en lalo harán: La Hidráulica, Juventud Unida Villa San José y Defensores de Frontera.Se jugará a una sola rueda de partidos, por puntos. Clasificarán a la segunda fase los primeros de cada zona más el mejor segundo de las zonas de cuatro (A y B). Habrá semifinal y final en cancha neutral.Ind. San Cristóbal vs Sp. Roca, Belgrano vs Moreno.: Arg. Vila vs Dep. Bella Italia y San Isidro vs Tiro Federal.Sp. Aureliense vs Ind. Ataliva. Libre: Arg. Humberto.Sp. Santa Clara vs Atl. Esmeralda, San Martín vs Zenón Pereyra.Atlético María Juana vs Sp. Libertad EC, Dep. Susana vs Dep. Josefina.Def. de Frontera vs La Hidráulica. Libre: Juventud Unida de Villa San José.