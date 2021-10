Independiente San Cristóbal y Santa Clara, los campeones del Apertura en la Primera B

El torneode ladepuso en disputa su 11ª y última fecha, instancia en la cual se definieron los dos campeonatos. Por el lado de la zona Norte, Independiente San Cristóbal no dejó dudas al golear 4-0 a Belgrano de San Antonio. Así, gritó bien fuerte campeón. Lo mismo ocurrió con, que por la zona Sur, le ganó a La Hidráulica 2-1 y se quedó con el título.EnTiro Federal igualó 1-1 con Bella Italia y con 21 puntos logró el título en la Norte, mientras que en la Sur, Defensores de Frontera no pudo aprovechar su oportunidad, igualó 2-2 con Zenón y el que festejó fue el Deportivo Josefina que con fecha libre y sus 18 puntos ganó el campeonato.Sp. Santa Clara 2 vs La Hidráulica 1, Juventud Unida 2 vs Atlético (MJ) 3, Atlético Esmeralda 0 vs San Martín 2, Def. de Frontera 5 vs Zenón Pereyra 0, Libertad EC 2 vs Dep. Susana 1.Sp. Santa Clara 26, puntos; Atlético (MJ) 25; La Hidráulica 19; Libertad (EC) 14; Juventud Unida 14; Atl. Esmeralda 12; Zenón Pereyra 11; Dep. Josefina 9; Def. de Frontera 9; Dep. Susana 8; San Martín de Angélica 7Independiente San Cristóbal 4 vs Belgrano San Antonio 0, Independiente Ataliva 3 vs Sp. Roca 1, San Isidro 1 vs Arg. Vila 3, Moreno de Lehmann 1 vs Argentino de Humberto 2, Dep. Bella Italia 4 vs Tiro Federal 5.Ind. San Cristóbal 26, puntos; Vila 23; Ataliva 17; Arg. de Humberto 15; Bella Italia 14; Sp. Roca 13; Moreno 12; Tiro Federal 12; Sp. Aureliense 10; San Isidro 8; Belgrano 4.