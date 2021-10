Sesión presencial en Cámara de Diputados

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Cámara de Diputados retomará mañana la presencialidad plena en una sesión que tratará una agenda amplia de proyectos encabezados por el de Etiquetado Frontal de Alimentos, en tanto que jurarán cuatro nuevos representantes en el recinto.Luego de la fallida sesión del pasado 5 de octubre, la Cámara volverá a abrir sus puertas este martes a las 11:00, y será la primera en realizarse en las mismas condiciones previas a la pandemia iniciada en marzo del año pasado.Durante el último año y medio se utilizó un protocolo de funcionamiento remoto mixto por VPN para que los diputados pudieran sesionar a distancia, aunque con el tiempo el sistema se fue flexibilizando para que una mayor cantidad de legisladores ocuparan sus bancas de forma presencial, en línea con el mejoramiento de los indicadores epidemiológicos.Con dicho protocolo fuera de juego, ahora los diputados que no asistan al recinto para ocupar sus bancas serán computados como ausentes y ya no tendrán la posibilidad de participar de la sesión de forma virtual, aunque integren grupos de riesgo.El martes 5 de octubre Juntos por el Cambio y algunos otros diputados sueltos de bancadas opositoras minoritarias resolvieron retacear el quórum e hicieron caer la sesión, que continuó en minoría.Desde Juntos por el Cambio justificaron dicho accionar alegando que el Frente de Todos había cerrado el temario de forma unilateral e inconsulta, sin incorporar propuestas de la oposición.En el marco de las negociaciones que llegaron a buen puerto, las autoridades de los bloques oficialistas y opositores firmaron la convocatoria para este martes 26 de octubre con el mismo temario de la sesión que no pudo llevarse a cabo, pero además se incluyeron otros temas, como por ejemplo, la ley de nuevo Régimen de Recuperación de Ganadería Ovina, que había reclamado Juntos por el Cambio para bajar al recinto en la fallida convocatoria.Al comienzo de la sesión, jurarán los reemplazantes de los diputados oficialistas renunciantes Facundo Moyano, Cristina Alvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti, y el fallecido radical Eduardo Brizuela del Moral.Esos lugares serán cubiertos por Lucio Yapor, Natalia Souto, Gustavo López y Julieta Marcolli, respectivamente.