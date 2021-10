El gobernador encabezó el acto oficial por los 140 años de Rafaela

En la Plaza 25 de Mayo, y ante una interesante convocatoria, se llevó a cabo este domingo el Acto Oficial en conmemoración del 140° aniversario de la formación de Rafaela. El mismo, fue encabezado por el gobernador de la Provincia de Santa Fe Omar Perotti, acompañado por el intendente Luis Castellano. Junto a las máximas autoridades políticas de nuestra provincia y ciudad también estuvieron el senador nacional, Roberto Mirabella; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; el diputado provincial, Juan Argañaraz; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; concejales e integrantes del Gabinete municipal, además de otros funcionarios locales, organismos e instituciones de bien público y educativas.

En la ocasión, el rafaelino Omar Perotti dijo: “Sin dudas que es un aniversario de nuestra ciudad diferente para mí, me ha tocado en oportunidades como intendente, como diputado, como senador nacional, como vecino y, hoy, como gobernador. Quiero agradecer a todos por el esfuerzo hecho en todo momento por cuidar, por acompañar y, particularmente, a los que tuvieron la enorme responsabilidad de estar al frente de nuestro querido hospital. A médicos, enfermeros, directivos, asistentes. También, a cada uno de los rafaelinos por el compromiso con la vacunación”. “En estos 140 años, en la etapa que nos toca gobernar la provincia de Santa Fe, tenemos claro que esta es una de las ciudades que hay que acompañar porque durante muchos años no fue así. Entonces, lo hacemos desde el pleno convencimiento de que hay que reparar daños producto de ese retraso ya que la ciudad pone mucho y en su historia ha puesto mucho”, agregó. “Los que nacimos en esta ciudad no nos consideramos nunca mejor que otros, pero sí diferentes. Tenemos muy claro que cuestiones centrales en las que trabajar para el presente y el futuro de Rafaela: la Ruta 34 que tuvimos que mejorarla y darle forma de autopista de la producción con un avance de obra nunca visto. El gasoducto regional para que cada barrio tenga gas, cada industria tenga ese elemento para mejorar su competitividad y genere empleo. El nuevo hospital, con el llamado a licitación para la parte final que tomará los aprendizajes de la pandemia. Los edificios propios de la Universidad Nacional de Rafaela para albergar a estudiantes de la ciudad y la región. Las ciudades que mejor formen a su gente serán las que tendrán las mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida. En esa dirección transitamos”, comentó el mandatario santafesino.



RAFAELA, NUESTRA CASA

Por su parte, Luis Castellano expresó: “Desde marzo de 2020, nuestra querida Rafaela viene afrontando una prueba extraordinaria casi sin precedentes en nuestros 140 años de historia. Solo aquel sacrificio de los primeros tiempos, de aquel puñado de familias, es comparable al desafío que hoy nos tiene como protagonistas”. “Ahora somos muchos más. Rafaela es una ciudad consolidada, dotada de infraestructura, con un entramado institucional y productivo líder en el país. Tenemos un trauma que superar que es la pandemia y un futuro inmenso y prometedor que ya se está materializando que trasciende las palabras y lo vemos en las obras públicas, tan largamente esperadas, que, al fin, podemos empezar”, añadió el intendente. También expresó que “algunos ejemplos palpables son la autopista de la Ruta 34, para potenciar nuestra producción y salvar nuestras vidas. Obras de saneamiento, como el entubado del Canal Sur, de modernización, como la remodelación del bulevar Santa Fe. También vemos llegar y entrar a la ciudad una obra para salud como lo es el acueducto Rafaela. Vemos los caños y notamos cómo se materializa lo que durante tantos años estuvimos gestionando. Miramos hacia el futuro con nuestra política ambiental, el aire, el suelo, iluminación sustentable, separación y clasificación de residuos, la construcción de ciclovías y ciclocarriles; pero también con un horizonte universitario, diverso e inclusivo para que cada uno de nuestros jóvenes tengan un porvenir más justo. Construimos futuro con avances concretos en seguridad, a través de la modernización y ampliación del Centro de Monitoreo y la Guardia Urbana y, en salud, con la construcción del nuevo hospital de alta complejidad”. Por último, la máxima autoridad local remarcó que “todo esto lo estamos haciendo con el respaldo de nuestro gobernador y junto con los dirigentes de esta ciudad porque cada familia rafaelina lo merece. Rafaela es nuestra casa, la que amamos y cuidamos. Por ello, trabajamos cada día como aquellos hombres y mujeres que nos precedieron”.



RAFAELA NUNCA SE DETUVO

A su tiempo, Roberto Mirabella manifestó: “Rafaela se hizo sin secretos ni milagros. Siempre que me preguntan por la ciudad, hablo con mucho orgullo. Rafaela se cimentó sobre el tesón, la perseverancia, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo. Rafaela nunca se detuvo. Hace 50 años, había una comisión que peleó por uno de los temas centrales de ese entonces que era el acueducto. 50 años después, va a estar llegando. Mañana. Esta obra que va a transformar la salud de los rafaelinos. No permitamos que Rafaela se detenga porque nunca lo hizo”.



LA CEREMONIA

Previo al inicio del acto oficial, las máximas autoridades y representantes de las tres comisiones de hermanamiento realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 140 años de Rafaela. Luego, una ofrenda floral al pie del Monumento al fundador, Guillermo Lehmann. Ya en la Plaza, el encuentro tuvo su inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Esteban Fernández y la voz de Matías Lovaisa. Seguidamente, una invocación ecuménica a cargo de los representantes de las iglesias católica y evangélica y un saludo protocolar virtual de parte de los alcaldes de Sigmaringendorf, Philip Schwaiger; Fossano, Darío Tallone y de Carcabuey, Juan Sánchez Cabezuelo. En ese marco, se entregaron placas recordativas con motivo de los diferentes hermanamientos y el trabajo de las respectivas comisiones. Además, se produjo una representación de danza a cargo de Dalma y Lara Acosta, integrantes del grupo “Almas Gemelas” y finalmente, la Banda Municipal de Música, con la voz de Mariela Eier, interpretó la Marcha Canción de Rafaela y una retreta.