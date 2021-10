“Necesitamos un Concejo que defienda a los que trabajan y generan empleo”

"Debemos generar desde el Concejo debates serios que generen condiciones que contrarresten las malas decisiones que se toman desde el Estado nacional. Un ejemplo claro de ello es la doble indemnización por despidos que impuso el kirchnerismo, decreto que fue prorrogado y que no solo desalienta la contratación de nuevas personas, sino que también imposibilita a la empresas tomar decisiones que puedan asegurar su permanencia en el mercado. Rafaela tiene representantes a nivel provincial y nacional con capacidad de hacer estos planteos y lograr quitar todo tipo de ataduras a las empresas", sostuvo la candidata a concejal por la lista Rafaela Mi Ciudad, Florencia Muriel.

"Es indispensable dar estos debates. No observo en el Concejo ánimo o conocimiento sobre estos temas que generan impactos muy negativos en el sector empresario y que disminuyen las posibilidades de crecimiento y generación de empleo. Por más que se promocionen programas que buscan la inserción laboral, con este tipo de decretos será todo un gran fracaso" disparó la candidata. "Las empresas no van a tomar empleados bajo estas condiciones y esto es un problema grave. Me hubiese gustado que en este tiempo algún concejal hable sobre estos temas, que son los que realmente le preocupan a la gente, y sobre todo a los que generan trabajo", agregó Muriel, la candidata más joven que aspira a ocupar una banca en el Concejo.

"Ese es nuestro objetivo, poder representar a aquellos que dan trabajo y, a su vez, a aquellos que lo necesitan; imponiendo sensatez a la hora de discutir propuestas que promocionen la inversión en nuestra ciudad y la creación de fuentes genuinas de empleo", explicó. "Por ello, es que pedimos a los rafaelinos su apoyo, para trabajar sobre cuestiones que han sido dejadas de lado en las discusiones, y hasta incluso se ha actuado en contrario de lo que la gente necesita", agregó.

Finalmente, Florencia Muriel consideró que "es necesario generar las condiciones para volver a ser la Rafaela productiva, la que atrae inversiones, la que crece y se desarrolla, la que da trabajo; ese es nuestro compromiso desde el espacio Todo por mi Ciudad".