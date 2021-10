“Queremos que Rafaela tenga su primer jardín universitario”

El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti, comentó, que luego de reunirse con un grupo de estudiantes madres que le plantearon que muchos jóvenes por su condición de madre o padre se ven imposibilitados de cursar carreras terciarias o universitarias al no tener la posibilidad de delegar en otras personas el cuidado de sus hijos, ni tampoco disponen de recursos económicos para afrontar el costo de la cuota de un jardín de infantes, comenzó a trabajar junto a su equipo, el desarrollo de una propuesta que permita abordar este problema que se genera en el ámbito educativo universitario de la ciudad; “una realidad que no debemos dejar de lado porque significa cuidar la educación y el trabajo profesional a futuro de nuestros jóvenes, un eje fundamental para el crecimiento de nuestra ciudad y para generar mano de obra calificada y especializada para nuestro sector productivo”, explicó el edil.

Además, remarcó que, “es el Estado, en conjunto con instituciones y entidades de la sociedad civil, el que debe bregar por quienes quieran realizar estudios de nivel terciario o universitario, y encuentren un impedimento para hacerlo cuando no tienen en quién delegar el cuidado de sus hijos durante sus horas de cursado”.

“En distintas ciudades del país se han implementado jardines de infantes universitarios destinados a los hijos de estudiantes y queremos que Rafaela sea pionera en este tema fundamental para la Educación Terciaria y Universitaria en nuestra ciudad”, señaló.

La idea de este encuentro en el Concejo Municipal con Mariana Andereggen; Secretaria de Educación, Ignacio López; Presidente del Consejo Universitario Rafaelino, como agrupador de instituciones educativas, y Laura Culzoni; Directora del Instituto del Profesorado ISPN°2 fue poder propiciar gestiones tendientes a la concreción de jardines universitarios en el ámbito de la ciudad de Rafaela.

“En el conjunto de alumnos seguramente la diversidad de estudiantes es muy amplia, desde los jóvenes que dedican todo su tiempo a los estudios hasta quienes comparten responsabilidades laborales, maternales y escolares por ende es necesario que podamos tener una mirada completa y detallada sobre los estudiantes de la educación superior en Rafaela que nos permita identificar dónde faltan espacios estatales para el cuidado de los niños para que los jóvenes padres o madres puedan cumplir con su objetivo de profesionalizarse”, afirmó Viotti, y agregó que “como dije en el encuentro tenemos que trabajar en conjunto para trata la situación de los estudiantes universitarios que simultáneamente son madres o padres. Sobre ellos es tan escaso el conocimiento que ni siquiera es posible saber cuántos son (las fuentes oficiales no reportan este dato), también es necesario conocer sus características sociales con el propósito de ofrecerles una herramienta que posibilite cubrir su demanda, con especial acento en su condición de alumnos y madres/padres, como alternativa para enfrentar las responsabilidades escolares y familiares”.

La realidad, según expuso el concejal de Cambiemos, muestra que muchos padres y madres no acceden a profesionalizarse por falta de acompañamiento del Estado; “es ahí donde debemos estar para gestionar y acompañar a los rafaelinos y rafaelinas universitarias, que son quienes serán parte del conjunto de trabajadores necesarios para cubrir la demanda de nuestro sector industrial”, concluyó.