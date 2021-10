Se realizará el 29º Festival Internacional de Poesía Rosario

La 29° edición del Festival Internacional de Poesía Rosario (FIPR) se llevará a cabo del 1 al 7 de noviembre y reunirá a artesanos de las palabras de todas las latitudes y posibilita el encuentro e intercambio.

Este 2021 se enfrenta a un nuevo desafío: deshabitar el territorio virtual para volver a abrazarse a través de los textos. La mayoría de las actividades será con entrada libre y gratuita. Para ver programación completa, ingresar a https://fipr.com.ar/programa-2021

La nueva edición del festival está concebida como una orilla para recorrer en vías de salir de lo virtual y generar un nuevo horizonte presencial. Esto se debe a que la edición 28ª del FIPR fue realizada exclusivamente en forma virtual, atravesando las restricciones en el marco de los cuidados y la prevención por la pandemia por covid.

El evento estará organizado en forma conjunta por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Centro Cultural Parque de España, cuenta con la curaduría de Alejandra Méndez Bujonok y Cristian Wachi Molina.

Al respecto, el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, expresó que “el Festival Internacional de Poesía de Rosario es un sueño colectivo de casi tres décadas, que se hace realidad en cada edición. Sigue siendo la oportunidad para que poetas de la provincia difundan su trabajo y traben relaciones con otros y otras del país y del mundo”.

Asimismo, el funcionario destacó el hecho de que “nuestra gente pueda recibir la visita de poetas de otras partes, además de los movimientos de lectores, poetas, editores que el Festival genera, es un modo de hacer de la cultura algo vivo”.

“Que la poesía tenga un rol tan destacado en nuestra provincia es algo que celebramos desde el Ministerio de Cultura, y por eso hemos acompañado el evento, desde el primer Festival que se organizó en 1993 y en el que no dejamos de estar presentes”, enfatizó Llonch.

"A mí me ha tocado, en cada oportunidad en la que estuve en la gestión pública, participar de la organización del FIPR. Es una alegría saber que el festival sigue y, por ello auspiciamos que la palabra sea, aún hoy, un modo de tender puentes entre todos y todas. Este año el festival sale a la calle, la poesía deja de estar en los claustros, circulará en las orillas de la ciudad, y tal vez, quién dice, transforme las vidas de todos y todas”, agregó.

Por su parte, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Dante Taparelli, expresó que “este festival es muy especial porque es post cuarentena. Esto quiere decir que si bien aún tenemos que ser muy responsables al momento de encontrarnos en forma masiva, celebramos que tendremos invitados locales, nacionales e internacionales para con la poesía como piso común. La intención es ir desarmando el modo virtual para volver a encontrarnos presencialmente a través de las palabras”.

Por su parte, la directora del Centro Cultural Parque de España, Fernanda González Cortiñas, celebró la concreción de una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario, “un encuentro en este momento bisagra de la cultura, donde aún conviven modos de hacer presenciales y virtuales, y que nos permite volver a encontrarnos, a escuchar a los poetas en vivo, pero que también trae a la ciudad voces de otras latitudes y lo mejor de todo: permite que el festival llegue a un público amplísimo que va incluso más allá de las fronteras del país”.

El esquema del FIPR propone mesas de lectura, talleres y conferencias con invitados e invitadas a nivel nacional e internacional que se llevarán a cabo en diferentes formatos, presenciales y virtuales. Habrá intervenciones urbanas, feria de editoriales al aire libre, recitales musicales y poéticos, una residencia dirigida a jóvenes poetas de todo el Cono Sur y más programaciones que se irán develando a medida que se acerque la fecha del encuentro.



Poesía en las orillas

En un escrito delineado por Alejandra Méndez Bujonok, Cristian Molina y el equipo de esta nueva edición, el Festival se autopresenta:

En las orillas se separan, pero también se juntan, el agua y la tierra. La poesía también habita las orillas y las construye. Y allí, en las orillas, genera paisajes estéticos, fluviales, playeros y marítimos. Porque en las orillas se pasea y se escucha el sonido de la materia, una que se vuelve palabra, notación, poema. En las orillas el lenguaje deviene paisaje, río, litoral, mar, costa, límite o frontera.

Pero la poesía en las orillas es también zona de contacto, distancia, flujo y reflujo con el trabajo humano, las clases sociales y sus márgenes, la ciudad y la naturaleza, los humedales y la actividad predatoria, las sexualidades disidentes y hegemónicas. La Poesía en las orillas, así, se convierte en márgenes, fronteras, deseos y, por supuesto, en escritura liminar. Se mueve entre su concreción material y paisajística y el despliegue metafórico que implica pensarla en tanto zona de contacto y distancia, de diferenciación e indiferenciación, en relación con múltiples delimitaciones y desbordes sociales, culturales, sexogenéricos, paisajísticos, naturales, poéticos y disciplinares.

Este festival habitará, desbordará, irá y vendrá entre las costas y riberas del lenguaje con el mundo, de manera que, recibiendo un oleaje que nos refresque, podamos percibir aquello que aún hoy nos convoca: ese poema colectivo nunca escrito de manera definitiva, pero que, sin embargo, como un río, no deja de fluir y llegar a las orillas de nuestras vidas.



Sobre la 29º edición del Festival

Esta 29° edición contará con tres sedes centrales, La Plataforma Lavardén, el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y el Centro Cultural Parque de España.

Reúne a escritores y poetas destacados de todas partes del mundo tales como: Dafne Pidemunt de Buenos Aires; Valeria Sandi Peña de Santa Cruz, Bolivia; Francesca Serragnoli de Bolonia, Italia; María Belén Sánchez de San Cristóbal, Santa Fe; Mateo Diosque de Tucumán; Juan Fernando García de Necochea, Buenos Aires; Susy Delgado de San Lorenzo, Paraguay; Marta Ortiz, representando a Rosario; Eudris Planche Savín de Guantánamo, Cuba; Gabriela Schuhmacher de la ciudad de Santa Fe; Sergio Vaz de Sao Paulo, Brasil; Silvina Guiaganti de Buenos Aires; Lía García de la ciudad de México y César González, también de Buenos Aires.



La 30º edición en 2022

La novedad para este año y que comprende también al próximo, es que el público podrá elegir, en una votación online, un poeta local, nacional e internacional para la edición número 30 del #FIPR.

Del 1º al 5 de noviembre, estará disponible en la web https://fipr.com.ar/ del festival un código QR que habilitará esta instancia.

Para más escribir al mail: [email protected]

2022 será el año en que, luego de mucho trabajo compartido y la valoración de un género que está más vivo que nunca, el Festival Internacional de Poesía de Rosario celebre sus 30 años.