Mientras se recupera, Fernán Mirás le puso fecha a su regreso al teatro

Luego del aneurisma cerebral que sufrió el pasado 7 de octubre, por el que debió ser operado, Fernán Mirás dio detalles sobre cómo se encuentra su salud y reveló cuándo regresará a "ART", la obra que protagoniza junto a Mike Amigorena y Pablo Echarri en el Teatro Multitabaris Comafi, dirigidos por Ricardo Darín y Germán Palacios, y basada en el espectáculo de la dramaturga francesa Yasmina Reza.

El actor sufrió un aneurisma cerebral a principios de mes y permanece internado en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo. Debido a su cuadro de salud, tanto productores como sus colegas decidieron suspender las funciones de "ART".

"El final estaba previsto para el 17 de octubre. No hay ánimo tampoco para hablar de reemplazo, vamos a esperarlo a Fernán que se reponga", informó el empresario teatral Carlos Rottemberg, en diálogo con Marcela Coronel en "Mientras tanto".

Por su parte, a través de sus redes sociales, Mirás contó cómo se siente y reconoció el cariño de sus seguidores y mensajes de afecto. "¡Gracias a todos! Tengo para un par de semanas más internado. El cariño que me mandan es muy hermoso... ¡Ya falta menos! La evolución siempre fue para mejor cada día... ¡Y lo bien que me atienden!", expresó el actor que interpretó a Samuel Trauman en la exitosa novela de El Trece "Argentina, tierra de amor y venganza".

Fiel al estilo y humor que lo caracterizan, compartió una noticia a través de sus redes sociales haciendo referencia a la obra: "Dieron 83 mil dólares a un artista y no creó nada. La realidad supera a la ficción", bromeó el artista y anunció: "Volvemos en enero de 2022" .

Además, entre los próximos proyectos del actor se encuentra la comedia romántica "Bypass, casi muerta" (basada en la película vasco nominado a 15 premios Goya), con Juan Minujín y Natalia Oreiro. Será la segunda película que dirige Fernán después de su ópera prima "El peso de la ley" (2017).



Sobre su salud

El pasado 7 de octubre, el actor de 52 años generó preocupación a raíz de su internación de urgencia por un aneurisma. Al parecer, Mirás comenzó a sentirse mal y como tenía un dolor de cabeza persistente decidió dirigirse al Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron varios estudios que determinaron que debía recibir un stent.

Tiempo después de ser intervenido quirúrgicamente, el artista se dirigió a sus seguidores a través de las redes sociales: "¡Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono, quería agradecerles por tanto y por los chistes también (que para mí el humor se inventó para momentos así). Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo".