Luis Castellano: “Estoy orgulloso de ser rafaelino”

“Rafaela cumple 140 años desde su formación y en esta oportunidad podemos volver a encontrarnos para celebrar el aniversario de nuestra ciudad”; remarcó el intendente Luis Castellano a Diario La Opinión. También afirmó que “los últimos tiempos no fueron sencillos, pero con la ayuda de todos los rafaelinos y rafaelinas nos encontramos en una etapa donde la mayoría de las actividades funcionan con normalidad. En gran parte se debe a la campaña de vacunación histórica que se lleva adelante en el país, en la provincia y en nuestra ciudad, pero también por la conmovedora voluntad que tienen para vacunarse, las familias rafaelinas”.

“Ahora es tiempo de mirar hacia adelante, para seguir haciendo la Rafaela del futuro, porque en nosotros está el hacer, el esfuerzo y el sentirnos orgullosos de la ciudad que amamos”, subrayó Castellano, quien próximamente cumplirá 10 años como intendente ya que asumió el máximo cargo del Departamento Ejecutivo Municipal en diciembre de 2011 y actualmente transita su tercer mandato consecutivo. “Los dirigentes tenemos la obligación de estar en el día a día pero, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro es sumamente necesario para poder lograr la construcción que nos lleve a la consolidación de una ciudad que sigue entendiendo que en la planificación, el trabajo y la educación está el ADN que nos identifica como rafaelinos”, manifestó.

Por otra parte, explicó que “Rafaela es nuestra ciudad, donde crecemos, donde vivimos, donde nos conocemos, donde nos vemos y nos saludamos, donde encontramos nuestro lugar en el mundo”. “Somos hijos de esta tierra que mira siempre hacia adelante porque allí es donde queremos ir, pero ese ir requiere de cada uno de los rafaelinos y rafaelinas, nos necesita a todos trabajando y tirando para el mismo lado, con diálogo y sabiendo que el hacer es lo que nos enorgullece”, expresó el Intendente.

En este sentido, Luis Castellano sostuvo que “estamos transformando la ciudad y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con todo y se ve cuando uno camina las calles. Mucho le debemos al Gobernador Omar Perotti, que dio a los rafaelinos y las rafaelinas lo que merecemos”.

“A pesar de estar en una situación difícil, la ciudad está llena de obras que vamos a continuar porque necesitamos seguir generando trabajo rafaelino, necesitamos trabajar por la innovación, por los nuevos empleos, por la educación y ese es el futuro. La educación y el trabajo son los pilares básicos para que nuestra comunidad crezca y se proyecte hacia el futuro”. En esa amplia lista figuran los nuevos acueducto y gasoducto, la Autopista de la 34, la Variante, el futuro hospital regional de alta complejidad, el campus de la Universidad Nacional de Rafaela, la reconversión del Canal Sur en dos de sus tramos, la ampliación de la planta de tratamientos de líquidos cloacales y la expansión de las redes de servicios sanitarios, entre tantos otros proyectos.

“Tenemos un gran desafío: seguir proyectando la ciudad hacia los 150 años. El diálogo, el esfuerzo, y el trabajo coordinado, con los que pensamos de alguna manera parecida, pero también con los que piensan distinto sin hacer diferenciaciones políticas, son la clave”, afirmó Castellano.

Para finalizar remarcó: “Estoy orgulloso de ser rafaelino, estoy feliz de haber crecido en esta tierra y en ella tener a mi familia y amigos. Y cada vez que me toca estar fuera de Rafaela y se habla de su gente y su empuje, se me llena el pecho de orgullo”.