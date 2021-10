"Receta populista con efectos indeseables”

"El congelamiento de precios “unilateral” impuesto por el gobierno nacional “es una herramienta utilizada en el pasado que lejos de solucionar los problemas estructurales de la macroeconomía instala o afianza situaciones que atentan contra la expansión económica y aumento de producción. Repasar los libros de historia alcanza para no caer en el mismo error, quizás forzados por la urgencia coyuntural y la ausencia de un plan económico acorde a la crítica realidad de nuestra economía”, señalaron desde Fececo (Federación de Centros Comerciales de Santa Fe) a través de un comunicado difundido en las últimas horas en alusión a esta medida impulsada desde el pasado martes por parte del gobierno nacional y que tiene que ver con congelar por 90 días los precios de los alimentos y otros productos de consumo masivo, buscando frenar la inflación y a pesar de la resistencia en sectores empresariales.

Además, sostienen que “la libertad de mercado y las reglas claras y sostenidas en el tiempo son la base fundamental para que un sistema productivo se desarrolle con normalidad y expectativas de crecimiento. Los actores del último eslabón de la cadena de comercialización no son más que la cara visible y expuesta de una larga lista de participantes, entre ellos el Estado (en todas sus jurisdicciones), que no están obligados ni maniatados para producir los aumentos de sus insumos, servicios, prestaciones, impuestos y demás, por lo que exigir un congelamiento de precios es impracticable en el tiempo, ni siquiera por los 90 días establecidos”.

Por último, desde la entidad instan “al Gobierno Nacional y a quienes les compete la responsabilidad de llegar a acuerdos políticos, económicos, estratégicos, apliquen el sentido común, la racionalidad y fundamentalmente pensar en el bien de los argentinos, despojándose de ambiciones personales, mezquindades políticos y oportunismos electorales”.