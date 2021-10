Jóvenes cuadriplicaron las consultas para tramitar la ciudadanía italiana

La semana pasada, en la Sociedad Italiana de Rafaela, el Com.It.Es Rosario hizo entrega de diplomas y medalla de reconocimiento a inmigrantes italianos que residen en nuestra ciudad. Asimismo se presentó la iniciativa “Museo Virtual de la Inmigración Italiana” que el Com.It.Es lleva a cabo, con el aporte del Ministerio degli Affari Esteri, con el objetivo de salvaguardar y poner en valor el patrimonio cultural de la inmigración italiana en las provincias del litoral argentino.

Además, los representantes del Com.It.Es se refirieron también a las próximas elecciones para renovar el organismo convocadas por el Gobierno Italiano para el 3 de diciembre, y de las cuales pueden participar todos los ciudadanos italianos (por nacimiento o con doble ciudadanía) que hagan efectiva su voluntad de votar, inscribiéndose en el padrón habilitado para tal fin antes del 3 de noviembre próximo.

En ese marco, el presidente del organismo en Rosario, Franco Tirelli, fue consultado por el exponencial aumento de consultas para tramitar la ciudadanía italiana y señaló: “Nosotros como Com.It.Es, hemos incrementado a partir de octubre, noviembre del año pasado, una demanda importantísima de reclamos no solamente de jóvenes sino también de familias, que ante la imposibilidad de hacer la ciudadanía acá, ya que el Consulado estuvo cerrado por la pandemia y no se otorgaban turnos para iniciar el trámite de ciudadanía, muchos optaron en hacer la ciudadanía en las comunas italianas, más allá de que siguen habiendo muchos llamados, consultas y hemos visto que jóvenes entre 20 y 30 años se quieren ir del país, buscando alternativas para ir a trabajar a Italia, a algún otro país de Europa o a Estados Unidos”.

“La demanda de ciudadanía es importantísima, yo diría que se cuadriplicó a lo que eran las consultas en un año normal. En este momento, en nuestra circunscripción de Rosario, los turnos de ciudadanía por reconstrucción están suspendidos desde el 20 de marzo de 2020; lo único que se pudo ingresar fueron los turnos viejos que estaban del 2018, de personas que tenían trámites iniciados en 2013/14., donde pudimos ingresar 3.000 turnos y faltan todavía 4.000; de los turnos nuevos vía online creemos que van a seguir cerrados hasta fin de año y suponemos que el Consulado los va a abrir a partir del 1° de enero”, contó Tirelli.

Por otra parte, el presidente del Com.It.Es Rosario, informó que desde el momento que una persona presenta la carpeta, eso tarda aproximadamente entre 2 y 3 años en que salga la ciudadanía, por eso contó, que mucha gente elige iniciar el trámite en Italia mismo y asume las dificultades que esto conlleva desde el punto de vista económico, ya que tienen que permanecer tres meses en el país, hacer una residencia y después recién ahí poder presentar los papeles.

Tirelli, dijo que “con la necesidad de trabajo que hay, aumenta el deseo de mucha gente por conseguir la ciudadanía e irse del país; en 2019 por ejemplo, el último paso del trámite para pedir la ciudadanía en Italia, es un mail que manda la comuna al Consulado pidiendo especificaciones sobre si esa persona que está solicitando la ciudadanía no tuvo ninguna renuncia de los ascendientes; en ese año esos mails eran alrededor de 200 al año. Actualmente, estamos a más de 1.000 al año, con lo cual a mi entender estamos peor que en el 2001 cuando veíamos las colas interminables en los consulados. Muchos jóvenes se están yendo y lamentablemente lo vamos a sentir en el futuro”, finalizó.