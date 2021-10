Rafaela sumó otros 4 casos

La ciudad registró este sábado otros 4 nuevos casos de coronavirus (2 menos que el viernes), de acuerdo al reporte diario que habitualmente emite la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud. Así, Rafaela ya acumula 14.838 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 57 se encuentran activos, 171 son los vecinos que permanecen aislados y 14.461 los recuperados. En tanto, por 44º día consecutivo no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a raíz de este letal virus. Mientras tanto, y ante este leve rebrote de infectados, el Hospital "Jaime Ferré" volvió a informar, al igual que los últimos días, que continúa sin pacientes Covid-19 positivos internados.

Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó 47 nuevos positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 469.960, de los cuáles 41.943 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 428.017 por laboratorio. En tanto, en el resto del departamento Castellanos, se registró 1 caso en Sunchales, mientras que Rosario reportó 30 y totaliza 163.961. Además, la ciudad de Santa Fe anunció también 1 contagio y alcanzó los 55.666, mientras que también se detectó 1 caso en Felicia, Franck y Sastre, entre las localidades más cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones. Por otro lado, no se registraron fallecimientos en las últimas 24 horas en la "bota", que registra 8.609 víctimas fatales.

Hasta el día de hoy, en la provincia hay 797 pacientes activos, mientras que 460.554 son las personas recuperadas, lo que implica una tasa de recuperación de 98%. Por último, ayer se vacunaron 16.344 personas de las 2.902.268 que se inscribieron a la campaña. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 4.808.538 personas de las 5.293.200 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 100,67% de vacunas aplicadas. Con la primera dosis fueron vacunadas 2.654.760 mientras que 2.153.778 completaron el cronograma.



PFIZER; EFICACIA

DEL 90% EN NIÑOS

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad en niños de entre 5 y 11 años, afirmó la compañía en el documento que entregó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que evalúe la aprobación del uso de emergencia en esta franja etaria. La información se divulgó en el sitio web de FDA (https://www.fda.gov/media/153409/download), que convocó a una reunión de un panel asesor de expertos independientes el martes 26 de octubre para tomar la decisión. El análisis se basó en unos 2.250 participantes con datos acumulados hasta el 8 de octubre, y la mayoría de los casos positivos se produjeron cuando la variante delta del coronavirus era dominante en Estados Unidos y el mundo, informó la agencia de noticias AFP. "La eficacia de la vacuna contra el Covid-19 sintomático confirmada en laboratorio al menos siete días después de la segunda dosis en participantes evaluables sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 fue del 90,7%", indicó el documento. Además, la compañía informó que "no hubo casos de Covid-19 grave ni de síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), una afección postviral grave". En relación a la seguridad indicó que "no hubo casos de miocarditis o pericarditis (inflamación del corazón o alrededor del corazón), pero no hay suficientes voluntarios en el estudio para poder detectar efectos secundarios muy raros, y se cree que los adolescentes varones son un grupo de mayor riesgo". Es la primera vez que Pfizer brinda datos públicos de una estimación de la eficacia de su vacuna contra el coronavirus en niños pequeños; su informe anterior sólo indicaba que el fármaco producía una sólida respuesta inmunitaria.