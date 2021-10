El 9 quiere dar la vuelta en San Vicente

Gran definición del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Este domingo se completará la 15ª y última fecha en donde 9 de Julio buscará una victoria en su visita a Brown de San Vicente y así, sin depender del resultado de Argentino Quilmes, poder consagrarse campeón.



El León es puntero con 36 puntos y el Cervecero escolta con 35. Los dirigidos por Hugo Togni deben visitar a Peñarol y saben que ganando o empatando (si es que pierde el 9) podrían aspirar al título. Un triunfo del elenco Juliense lo consagrará. Ahora, si empata el puntero y Quilmes gana, los de barrio Italia darán la vuelta en Villa Rosas. Si el 9 cae y el Cervecero iguala, habrá desempate entre los dos en cancha neutral.



EN RESERVA. En el adelanto Atlético de Rafaela ganó y subió a la cima, con 37 puntos, pero Libertad, que llegaba como líder absoluto, jugará este domingo ante el Deportivo Aldao. Los Tigres tienen 35 unidades y un triunfo en la tarde de hoy los consagrará, de lo contrario los que festejarán serán los ‘pibes’ de la Crema.



LO QUE SE JUEGA HOY



16.00hs Brown San Vicente vs 9 de Julio (Franco Ceballos), Peñarol vs Argentino Quilmes (Darío Suárez), Deportivo Aldao vs Deportivo Libertad (Gonzalo Hidalgo), Deportivo Tacural vs Talleres María Juana (Guillermo Tartaglia), Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado (Sebastián Garetto). LO JUGADO: MIÉRCOLES. Unión 1 – Atlético de Rafaela 4. VIERNES. Florida 1 – Ramona 1, Ben Hur 3 – Bochazo 1.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 36, puntos; Arg. Quilmes 35; Ben Hur 29; Libertad 29; Ferrocarril del Estado 26; Atlético de Rafaela 22; Dep. Tacural 21; Peñarol 19; Brown 19; Sportivo Norte 18; Dep. Ramona 17; Dep. Aldao 14; Unión 12; Bochazo 14; Talleres (MJ) 8; Florida de Clucellas 7.