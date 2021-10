La definición en las Zonas

En latambién se pueden definir el. Por el lado de la, Independiente San Cristóbal necesita un empate para no depender del resultado de Argentino Vila, quien llega a esta 11ª y última fecha a tres puntos. En la, Sportivo Santa Clara se subió a la cima el fin de semana pasado y ahora sabe que un triunfo le asegurará el título, sin esperar lo que ocurra con Atlético María Juana, escolta con una unidad menos. Los encuentros principales comenzarán a las 16hs.Sp. Santa Clara vs La Hidráulica (Rodrigo Pérez), Juventud Unida vs Atlético (MJ) (Mauro Cardozo), Atlético Esmeralda vs San Martín (Matías Retamoso), Def. de Frontera vs Zenón Pereyra (Claudio González), Libertad EC vs Dep. Susana (Guillermo Vacarone). Libre: Dep. Josefina.Sp. Santa Clara 23, puntos; Atlético (MJ) 22; La Hidráulica 19; Juventud Unida 14; Atl. Esmeralda 12; Libertad (EC) 11; Zenón Pereyra 11; Dep. Josefina 9; Dep. Susana 8; Def. de Frontera 6; San Martín de Angélica 4.Independiente San Cristóbal vs Belgrano San Antonio (Ariel Gorlino), Independiente Ataliva vs Sp. Roca (Maximiliano Mancilla), San Isidro vs Arg. Vila (Sergio Romero), Moreno de Lehmann vs Argentino de Humberto (José Domínguez), Dep. Bella Italia vs Tiro Federal (Angelo Trucco). Libre: Sp. Aureliense.Ind. San Cristóbal 23, puntos; Vila 20; Ataliva 4; Bella Italia 14; Sp. Roca 13; Arg. Humberto 12; Moreno 12; Sp. Aureliense 10; Tiro Federal 9; San Isidro 8; Belgrano 4.