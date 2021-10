Alec Baldwin asesinó accidentalmente a la directora de fotografía de su película

Una mujer murió el pasado jueves luego de que el actor Alec Baldwin disparara un arma de utilería durante el rodaje de la película "Rust", en el estado de Nuevo México. En el episodio también resultó herido un hombre.

Quien recibió el disparo mortal fue Halyna Hutchins, según informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en un comunicado oficial. La mujer de 42 años "fue transportada vía helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico".

El herido, en tanto, fue identificado como Joel Souza. Se trata del director de la película. El hombre fue transportado en ambulancia al Christus St. Vincent Regional Medical Center para ser atendido de emergencia.

El incidente ocurrió en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde también se han grabado "Cowboys & Aliens" y "Longmire".

La oficina del sheriff precisó que no han sido presentados cargos por el incidente, al tiempo que confirmaron el inicio de una investigación al respecto, en la que varios testigos están siendo entrevistados por los detectives.

"De acuerdo con los investigadores parece que la escena que se filmaba contemplaba el uso de una pistola de utilería cuando fue disparada. Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil fue disparado", agregaron en el texto. Se suponía que el arma debía tener balas de fogueo o de salva.

Las patrullas se dirigieron al lugar del accidente al comienzo de la tarde, luego de recibir un pedido de emergencia.

"La producción ha sido interrumpida por ahora. La seguridad de nuestro elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad", informó el equipo de Baldwin, coproductor de la película.

"Los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para saber más, y respaldamos una investigación a fondo de este evento trágico'', manifestaron John Lindley, presidente del Sindicato Internacional de Directores de Fotografía, y Rebecca Rhine, su directora ejecutiva, en un comunicado.

"Esta investigación sigue abierta y activa'', señaló Juan Rios, portavoz de la policía, en un comunicado. "No se han presentado cargos con relación a este incidente. Los detectives continúan entrevistando a los testigos'', concluyó.

Por su parte, Alec decidió hablar al respecto a través de su cuenta de Twitter, donde expresó: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada".

"Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna", concluyó.