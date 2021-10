Lo jugado y lo de hoy para Atlético Rafaela

El torneo dede laque es organizado por AFA sigue adelante. En la fecha pasada Atlético de Rafaela se midió con Belgrano de Córdoba, y este sábado desde las 9hs lo hará con Estudiantes de San Luis.Los pibes de la ‘Crema’ lograron dos victorias y un empate ante los ‘Piratas’, logrando así 7 puntos de los 18 que hubo en juego.Las mayores jugaron en Córdoba y las menores lo hicieron en el predio Tito Bartomioli, en el Autódromo.Belgrano 4 vs. Atlético de Rafaela 0.Belgrano 4 vs. Atlético de Rafaela 0.Belgrano 2 vs. Atlético de Rafaela 3 (Merlino, Lencina y Macellari).Atlético de Rafaela 2 (Bett y Mondino) vs. Belgrano 2.Atlético de Rafaela 1 (Dominino) vs. Belgrano 2.Atlético de Rafaela 1 (Argañaraz) vs. Belgrano 0.