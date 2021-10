“Ricky” Acosta regresa a Ben Hur

Ben Hur sigue con su puesta a punto de cara al próximo torneo Regional Amateur, certamen nacional que tiene programado comenzar el próximo 21 de noviembre.En la jornada de ayer el Lobo sumó una cara conocida. Se trata de el santafesino, Ricardo Acosta. El mediocampista ofensivo de 29 años sumó así su primer entrenamiento con el plantel de la BH.Llega procedente de Chaco For Ever donde disputó el Torneo Federal “A”.En el anterior Torneo Regional, Acosta integró el plantel de la BH que estuvo a un paso del ascenso tras perder la final frente a Racing de Córdoba. En ese certamen, “Ricky” había convertido tres goles (vs 9 de Julio, vs ADIUR y vs Atlético Paraná). Con una extensa carrera como futbolista, Ricardo Acosta se formó en Unión de Santa Fe, donde en el 2011 obtuvo el ascenso a Primera División.En su trayectoria, además de jugar en el Tatengue, Ben Hur y Chaco For Ever, cuenta con pasos por, Grêmio Barueri de Brasil, Newell's Old Boys de Santa Fe, Cosmos de Santa Fe, Central Norte de Salta, Alumni de Villa María, Libertad de Sunchales (donde fue dirigido por el actual entrenador de la BH, Carlos Trullet), Macará de Ecuador, Defensores de Pronunciamiento, Villa Mitre de Bahía Blanca y Defensores de Villa Ramallo.