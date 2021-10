Con el debut de Gago, Racing visita a Central

ROSARIO, 23 (NA). - Racing, que tendrá hoy el debut de Fernando Gago como entrenador, visitará mañana a Rosario Central en un partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 20:15 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Darío Herrera, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Facundo Rodríguez y Mariano Bistocco, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



OTROS PARTIDOS. 15.45hs Gimnasia LP vs Central Córdoba, 18hs Defensa y Justicia vs Platense. DOMINGO. 15.45hs Godoy Cruz vs Banfield, 15.45hs Colón vs Estudiantes, 18hs Huracán vs San Lorenzo, 20.15hs Vélez vs Boca. LUNES. 14.30hs Sarmiento vs Newell's, 14.30hs Aldosivi vs Arsenal, 16.45hs Lanús vs Talleres, 16.45hs Atlético Tucumán vs Patronato, 19hs River vs Argentinos, 21.15hs Independiente vs Unión.



Las probables formaciones:



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Avila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Michael Covea o Emiliano Vecchio, Gino Infantino; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Fernando Prado; Aníbal Moreno; Maximiliano Lovera o Ignacio Piatti, Matías Rojas, Tomás Chancalay; Lisandro López y Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.