CRAR recibe a La Salle

Este sábado se jugará la quinta fecha del Torneo Regional del Litoral, en su certamen de Primera División. En esta ocasión CRAR estará recibiendo en Rafaela a La Salle Jobson, buscando mantener el invicto y el liderazgo que alcanzó el fin de semana pasado al superar a UNI en Santa Fe.

El encuentro principal entre rafaelinos y colegiales será a las 16 hs. y contará con el arbitraje de Ulises Ruiz. En la previa jugarán las Reservas, desde las 14.15 hs.



El equipo conducido técnicamente por Enrique López Durando ganó sus cuatro compromisos anteriores y hoy recibirá al último de las posiciones.



OTROS PARTIDOS. UNI Santa Fe vs Tilcara (Fernando De Feo), Alma Juniors vs Jockey Venado Tuerto (Exequiel Adrover), Los Caranchos vs Logaritmo (Ayrton Riquelme).



LAS POSICIONES. CRAR 19, puntos; Jockey VT 16; Los Caranchos 12; Tilcara 10; Alma Juniors 8; UNI SF 6; Logaritmo 6; La Salle 4.



TOP 10. Se juega la fecha 5 con Duendes vs Estudiantes (Juan Sylvestre), UNI Rosario vs Rowing (Agustín Monje), CRAI vs Provincial (Juan Ballesteros), Santa Fe RC vs Old Resian (Leónidas Diez), GER vs Jockey Rosario (Emilio Traverso).



LAS POSICIONES. Duendes 20, puntos; Old Resian 20; GER 15; CAE 15; Jockey 12; Santa Fe RC 8; UNI R 6; CRAI 5; Rowing 4; Provincial 1.



LAS FORMACIONES



CRAR: 1 Matías Rocchi, 2 Martin Zegaib. 3 Gastón Zbrun; 4 Juan M. Imvinkelried, 5 Mariano Ferrero; 6 Gian Allasino, 7 Manuel Mandrille, 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo, 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Juan N. Imvinkelried (c). 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti y 15 Santiago Kerstens.



LA SALLE: 1 Juan Zanotti, 2 Valentín Zabczak y 3 Juan Calabrese; 4 Javier Segado y 5 Juan Grosso; 6 Santiago Miretti, 7 Juan Hadad y 8 Leandro Tacca; 9 Tomás Buttaro y 10 Lisandro Mateo; 11 Lucas Cuetos, 12 Matías Moreno, 13 Guido Miccoci, 14 Federico Venanzi y 15 Jerónimo Rosa.



JUVENILES ANTE CRAI



El torneo Dos Orillas de Juveniles pone en disputa su novena fecha, instancia en el cual CRAR estará recibiendo en Rafaela a CRAI. En la jornada de este sábado se disputarán tres de los cuatro compromisos, quedando postergado para el 20 de noviembre el juego de la M-19.Los partidos de hoy: M15 y M16 a las 11hs y el M17 a las 12.30hs.