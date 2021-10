El dólar blue sigue en alza y saltó a su récord de $195

En medio de una creciente presión cambiaria, el dólar blue saltó ayer a $195 y tocó así su máximo histórico, registrado a fines de octubre del año pasado. Al mediodía había llegado a los $193 y sobre el cierre aceleró su tendencia alcista.

En momentos en que el Poder Ejecutivo nacional avanza con medidas regulatorias para controlar la escalada de precios de alimentos y artículos de primera necesidad, el dólar ilegal volvió a recalentarse y pone más presión sobre la inflación.

En el inicio de semana había perdido $1 el lunes, pero retomó la senda alcista el martes cuando la divisa llegó a cotizar en torno a los $190.

Con relación al día anterior, el tipo de cambio paralelo registró un aumento de $4 en lo que fue la cuarta jornada consecutiva con subas. Casi un año después de tocar su rango máximo, el blue volvió a los $195, un precio al cual llegó por primera vez el 23 de octubre de 2020.

A su vez, en lo que va del mes, la divisa negociada en el circuito financiero informal acumuló un avance de $8. En ese escenario, el proceso electoral, la mayor cantidad de pesos en las calles y la incertidumbre respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contribuyen a una mayor demanda para dolarizar carteras.

En septiembre, el blue experimentó una suba de $4,50 (2,5%), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al escalar tan sólo $1 (0,6%). A principios de abril, operó en un valor mínimo de $139, pero ese mes lo cerró con un alza de $9 (6,4%), agregó otros $7 (4,7%) en mayo, $11 (7%) en junio, y $12,50 (7,4%) en julio.

Este viernes, el dólar mayorista sumó dos centavos y cerró a $99,39 por unidad, con lo que la brecha cambiaria trepó por encima del 95 por ciento, al llegar a 96,1 por ciento. El volumen negociado en el segmento de contado fue el más alto desde septiembre pasado, dado que fue de US$ 536,077 millones.

De acuerdo con fuentes del mercado, el Banco Central pudo finalizar la rueda con un saldo favorable en su intervención de US$ 5 millones. La compra oficial se dio luego de que el jueves la autoridad monetaria tuviera un resultado neutro, al tiempo que las compras netas en octubre se mantienen en torno a US$ 500 millones.

Respecto del viernes pasado, el mayorista expuso un incremento de 21 centavos, por lo que fue levemente inferior al aumento de la semana anterior.

El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó con tendencia alcista, pero se mantuvo por debajo de los $180. El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país también cotizó en alza y llegó a $179,45.

Por su parte, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $98,67 para la punta compradora y a $104,943 para la vendedora. Si se toman en cuenta los impuestos y recargos correspondientes, el denominado dólar "solidario" se consolidó por encima de los $173, al escalar a $173,15.