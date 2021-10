El presidente del CUR destacó el intercambio de ideas y proyectos

El presidente del Consejo Universitario Rafaela, Ignacio López, fue invitado al Concejo durante la jornada de ayer, para conversar acerca de un proyecto de Resolución que se encuentra en comisión para su análisis, en donde se propone crear en el ámbito de la ciudad “Jardines Universitarios”.

Al respecto, López señaló que “es muy bueno que compartamos información porque tenemos mucha, yo traje información de las universidades de Rafaela; se han hecho encuestas a alumnos y docentes durante mucho tiempo, la última fue en 2018/19, y hemos relevado necesidades de alumnos y docentes. Siempre aparecen en esas encuestas, el alquiler de un lugar para poder estudiar, sobre todo de los chicos que vienen de afuera y que representan un 20, un 25%; aparece el tema de transporte, el tema de becas. Quizás, el de jardines maternales no aparece tanto y lo tenemos medido pero con información de hace varios años atrás; no nos olvidemos de que venimos atravesados por dos años de virtualidad o de un sistema en el que se dan clases remotas, por lo tanto, hay que actualizar información de cual son las demandas de los alumnos”.

“Me parece bárbaro que atendamos todas las necesidades y apoyemos cualquier proyecto que pueda dar un beneficio cierto a alumnos o docentes universitarios, pero insisto, hay que evaluar la demanda nuevamente, son otros tiempos; vean también que uno de los porcentajes más altos de deserción en virtualidad, ha sido el de no disponer tiempo para cursar virtualmente por cuestiones familiares y están en casa con los hijos y sin embargo también dejan de estudiar muchos alumnos, y no solamente mujeres sino hombres también. Hay que evaluar la demanda, la factibilidad técnica, la factibilidad legal; todas las cuestiones inherentes a un proyecto de esta importancia, para darle una sostenibilidad en el tiempo y para eso tiene que ser viable económicamente. Si se va hacer que se sostenga y durante mucho tiempo”, resaltó el presidente del CUR.

Ignacio López, les manifestó a los concejales que “fue muy propicia la oportunidad como para conocernos; tal vez no nos conocemos demasiado, pero ustedes son un Concejo, nosotros somos otro Consejo y muy pocas veces nos hemos puesto a charlar sobre problemas, demandas o soluciones que necesite el ámbito universitario. Espero que este sea el primero de varios encuentros”.