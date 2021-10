El lunes llega el acueducto a Rafaela

El secretario de Empresas y Servicios Públicos de la Provincia de Santa Fe, Carlos Maina, anunció este viernes, luego de muchos años de postergaciones, que "el lunes vamos a estar compartiendo con los rafaelinos muchas actividades, y una de ellas es la entrada y la ejecución de los últimos metros de la ejecución del Acueducto Desvío Arijón Rafaela". “Pudimos revertir una obra prácticamente paralizada en los tramos 4 y 5″, aseguró. Recordemos que el acueducto se realiza en cinco tramos: los dos últimos (San Mariano-Angélica y desde allí hasta Rafaela), están a cargo de la misma unión transitoria de empresas”. “Allí tuvimos muchísimas dificultades. Tenía un porcentaje minúsculo de avance de obra. Con el gobernador Omar Perotti a la cabeza, empezamos a negociar y a generar confianza en la empresa para revertir la situación. Por mitad del pasado año, cuando empezó la pandemia en la provincia, se puso en marcha. La verdad, es que las empresas hicieron un esfuerzo grande”; comentó.



A ESCASOS METROS

DE RAFAELA

Asimismo, explicó: "Actualmente, la cañería troncal está ejecutada en los casi 130 kilómetros que van desde Desvío Arijón a Rafaela, y en estos momentos estamos haciendo los ingresos en cada una de las localidades. El día lunes le toca a Rafaela, para arrancar en calle Colombia en las adyacencias del barrio Pizzurno, al sur de la ciudad". El funcionario explicó que la empresa tiene uno de sus centros logísticos en San Mariano y “entre sábado y domingo empiezan a enviar los caños a la ciudad, por lo que los vamos a visualizar muy pronto”.



LA PLANIFICACION

"De acá a fin de año nos abocaremos a hacer los accesos a las distintas localidades y a terminar detalles de la cañería. Simultáneamente va a llegar el equipamiento más pesado, bombas y motores enormes realmente, que fueron comprados en el exterior porque en el país no se fabrican”. Con motivo de la pandemia, algunas empresas tuvieron dificultades en sus compras en el exterior porque los servicios están saturados y los precios con variaciones muy importantes por una cuestión de oferta y demanda a nivel mundial.



AGUA DEL RÍO POR

PRIMERA VEZ

“Calculamos que por enero o febrero haremos las primeras pruebas, y en marzo o abril estaremos trabajando en la puesta en marcha del servicio. Los rafaelinos, por primera vez en la historia, tendremos agua del rio”; completó el funcionario provincial.



AGENDA DE ACTIVIDADES

Conjuntamente con la colocación de la cañería entrando a la ciudad, se hará una feria en la escuela del barrio San José a cargo del Ministerio de Educación, para trabajar con las y los alumnos, el tema de la importancia del acueducto y del cuidado del agua potable. Luego, por la tarde, en el bosque Besaccia -donde pueden observarse las primeras casetas de bombeo de la historia del agua potable en la ciudad que datan de casi 100 años-, se compartirán imágenes y algunas palabras para que quede grabado en la historia el ingreso de los caños del acueducto a la ciudad.



UNA BATALLA DE TANTOS AÑOS

Emocionado por la noticia, el ingeniero Carlos Maina habló en primera persona de sus sensaciones al poder anunciar una noticia por la que todas las instituciones de la ciudad batallaron a lo largo de tantos años: "No te puedo explicar lo que se siente. Cuando arrancamos hace dos años, la obra estaba paralizada en el tramo 4 y 5 y el tramo 1, 2 y 3 con un bajísimo nivel de ejecución. Cuando Omar Perotti asumió en 2019, la obra se puso en marcha. Tuvimos el firme acompañamiento del Gobernador que nos ayudó a destrabar los problemas”. “Desde lo personal, si hace un año y medio me decían que sería yo quien estuviera dando esta noticia para la ciudad, hubiera sospechado que no sería cierto. Pero es cierto. Pudimos salir adelante y estamos cerca de la parte final”.



AGRADECIMIENTOS

“Mi agradecimiento a tanta buena gente que peleó por esto. Me emociono al pensar en los amigos y familiares que pelearon por estoy y hoy ya no están”. “Nos han tomado mucho el pelo, pero logramos el objetivo y el acueducto hoy ya está en Rafaela”.