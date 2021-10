PP al filo: cuchillería artesanal

Por Silvia Ibarra



La pandemia ha producido muchos estragos, pero lo cierto es que no solo eso, también ha dado lugar al nacimiento de muchísimos emprendimientos. Numerosas personas vieron disminuidos sus ingresos y emprender con hobbies resultó ser una buena opción, más allá de los riesgos.

Un hobby supone una actividad que nos apasiona, que no nos insume esfuerzo y que sobre todo encontramos gratificante. Por tanto, ganar dinero con un hobby parece ser el camino ideal.

José Sabino Campos, que es profesor de educación física y junto a su esposa Romina tienen 2 hijos, Isabella y Valentín, es un emprendedor apasionado por lo que hace. Comenzó con un pasatiempo y sin quererlo un día se encontró vendiendo sus productos; en ese momento su afición se transformó en un emprendimiento. Al mismo lo llamó “PP al filo”, dedicado a la fabricación de cuchillos artesanales, restauración y afilado de cuchillos en general.

-¿Cómo empezó tu gusto por la fabricación de cuchillos? ¿Algún primer recuerdo?

-Siempre me gustaron los cuchillos artesanales, cuando iba a alguna feria era lo que buscaba. Desde chico me gustaron los trabajos manuales, desarmaba todo para ver que había adentro y lo volvía a armar. Mi primer recuerdo con los cuchillos es de un amigo que tenía varios porque le gustaba la caza, la pesca y un día me mostró una daga artesanal hecha con una válvula. La idea de la fabricación fue a partir de un programa de televisión que dan hace unos años, donde compiten cuchilleros de todo el mundo, desde ahí me surgió el interés por hacerlos. Primero empecé cambiando los mangos de cuchillos viejos, probando hacer alguno para mí y después amigos que me pedían que les haga alguno.

-¿Cómo y cuándo surgió la idea del emprendimiento?

-La idea surgió el año pasado en plena pandemia. Soy docente reemplazante, por lo que no tuve trabajo y me encontré con mucho tiempo libre y pocos ingresos. Realmente no empezó como un emprendimiento si no como un hobby que hoy va tomando forma de emprendimiento.

-¿De quién aprendiste el arte de la cuchillería?

-El oficio realmente no creo haberlo aprendido completamente, me falta mucho todavía, pero los conocimientos adquiridos hasta ahora se los debo a la curiosidad y a buscar información que por suerte hoy, gracias a la tecnología, hay mucha.

-¿Cuáles son las técnicas para fabricar un cuchillo?

-Las técnicas para fabricar un cuchillo son dos. Una es por corte y devaste, se marca la silueta del cuchillo en una pieza de acero, luego se corta. La otra manera es por forja y devaste, se calienta una pieza de acero y con golpes de martillo se va dando forma a la silueta del cuchillo, luego con una herramienta de devaste se quitan los excedentes de material y posteriormente se colocan los cabos y se afila.

-¿Qué materiales utilizas? ¿Realizas diseños propios?

-Para la fabricación yo utilizo todo tipo de materiales, acero de disco de sembradora, madera, asta de ciervo, bronce, elásticos de suspensión, acero inoxidable. En general es todo material reciclado que ya no sirve para lo que fue fabricado. También puedo agregar al diseño algún material que me acerque el cliente. Tengo diseños propios, también busco diseños que me gusten y que con las herramientas que yo tengo pueda hacer. Ningún cuchillo es igual al otro, todos rescatan algo en particular, sea el material, la utilidad, las medidas, el grabado de algún nombre, entre otros.

-¿Realizas trabajos a pedido?

-Sí, sobre todo restauraciones, afilados o cuando es para un uso en especial. También tengo un pequeño stock de los cuchillos que más me piden.

-¿Consejos para el cuidado y conservación de los cuchillos?

-El principal cuidado es no guardarlo mojado o húmedo sobre todo cuando está hecho de acero al carbono, ya que se oxidan. Si es un cuchillo que no se usa muy seguido, lo ideal es no tenerlo durante mucho tiempo guardado en la vaina porque también acumula humedad y se oxida. En el caso de no querer guardarlo en la vaina, se le puede poner vaselina sólida para que lo proteja de la humedad. Si el cabo está hecho con madera, se le puede poner aceite de lino para sellarlo y que no penetre humedad, esto siempre y cuando esté la madera seca.

-¿Qué es lo que más te satisface de este trabajo?

-Lo que más me gusta es la idea de que algo que yo hice pueda perdurar en el tiempo dentro de una familia y transformar un pedazo de acero en desuso en una herramienta de corte útil.

-¿Hay alguna pieza que hayas disfrutado más realizar?

-Los que más disfruté hacer fueron uno que hice para mi esposa, porque tenía materiales representativos para ella y otro que le hice a mi hijo mayor como regalo de cumpleaños. La verdad que todos los cuchillos que hago me gustan y disfruto hacerlos, siempre los hago como si fuera yo el que los va a usar, así que trato de hacerlos lo mejor posible.

-¿Qué es emprender para vos?

-Para mí emprender es animarse, a pesar de todo, a hacer realidad alguna idea o proyecto, por más loco que sea. Si estás convencido y le pones empeño todo se puede lograr.



