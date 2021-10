Continúan en aumento los contagios de Covid

Un total de 1.541 nuevos casos de coronavirus, y otras 35 muertas a causa de la enfermedad, se registraron en todo el país en las últimas 24 horas, lo que marca un crecimiento de los contagios, según datos informados por el Ministerio de Salud de la Nación.

Con estas cifras, el total de casos desde el inicio de la pandemia se elevó a 5.277.525, de los cuales aún están cursando la enfermedad 18.659 personas, mientras que ya se recuperaron 5.143.070. El total de víctimas fatales a causa del Covid-19 en la Argentina asciende ya a 115.796 personas. Del total de muertes reportadas por las distintas jurisdicciones, 21 son hombres y 14 son mujeres.

Según se informó oficialmente, son 750 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 36,8% a nivel nacional y de 42,0% en el AMBA.

En las últimas 24 horas se realizaron en todo el país 53.251 testeos, con un índice de positividad del 2,90%, por lo que desde el comienzo del brote se llevaron a cabo ya 24.692.014 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

La provincia de Buenos Aires reportó 543 nuevos contagios, por lo que totaliza 2.066.182, mientras que la Ciudad de Buenos Aires informó 248 (515.669). Catamarca confirmó 9 casos (51.445); Chaco, 9 (100.428); Chubut , 39 (83.327); Corrientes, 152 (93.119); Córdoba, 149 (518.781); y Entre Ríos, 21 (136.976). Formosa reportó 3 contagios (62.140); Jujuy, 8 (48.222); La Pampa, 29 (68.571); La Rioja, 34 (33.625); Mendoza, 8 (165.079), Misiones, 14 (36.493); y Neuquén, 26 (113.533).

Río Negro tuvo 14 (100.620); Salta, 65 (84.981); San Juan, 1 (70.009); San Luis, 2 (80.513); Santa Cruz, 5 (59.535); Santa Fe, 70 (469.874); Santiago del Estero, 14 (81.590); Tierra del Fuego, 2 (32.403); y Tucumán, 76 (204.410).



UNIÓN EUROPEA AÚN

NO APRUEBA LA SPUTNIK

La vacuna contra el coronavirus Sputnik V de Rusia no sería aprobada hasta 2022 por la Unión Europea, según la información que una agencia internacional atribuyó a "una fuente" de aquel organismo con conocimiento de las negociaciones que pidió no ser identificada. .

Nadie de la organización internacional firma la especie -que difunden medios locales- "por la delicadeza del asunto", según un cable de la agencia Reuters que publican medios de la Argentina.

Las noticias acerca de la vacuna rusa con mayor circulación en la Argentina aparecen con frecuencia en la prensa internacional justamente por esta cuestión referida a su aprobación fuera del país de origen.

Los resultados de los ensayos de fase III publicados en The Lancet en febrero demostraron que la vacuna tiene una eficacia de casi el 92 por ciento y Rusia anunció más tarde que el Sputnik V tiene una efectividad de alrededor del 83% contra la variante delta del virus, reconoce el cable de la agencia Reuters.

La vacuna se usa ampliamente en Rusia y está aprobada para su uso en más de 70 países, entre ellos, la Argentina.

La fuente dijo incluso que no había motivos para dudar de su eficacia o seguridad, destaca la información.

El Instituto Gamaleya, que está supervisado por el Ministerio de Salud de Rusia, desarrolló la vacuna y supervisó los ensayos clínicos, mientras que el fondo soberano de Rusia, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), comercializa la Sputnik V en el extranjero.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar sobre el proceso de certificación de la EMA para la Sputnik V, indicó que había desacuerdos tecnológicos entre el regulador y la parte rusa con respecto a la integridad de los documentos presentados y la información para el registro.