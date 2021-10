Argentinos frenó a Colón

Argentinos Juniors derrotó a Colón de Santa Fe por 3 a 1, para frenarle la racha positiva y acomodarse en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana, en la continuidad de la decimoséptima fecha de la Liga Profesional.

Gabriel Carabajal, Nicolás Reniero y Mateo Coronel anotaron para el "Bicho"; en tanto que Rodrigo Aliendro -luego expulsado- había marcada la transitoria igualdad para el "Sabalero".

En otro partido disputado ayer, Newell's Old Boys y Aldosivi de Mar del Plata empataron 0 a 0 en el Parque Independencia de Rosario.

También quedaron a mano Independiente y Sarmiento de Junín, que terminaron 1 a 1 en Avellaneda, con anotaciones de Lucas Romero para el local y Luciano Gondou para el conjunto visitante.



DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS

Se confirmaron los árbitros que dirigirán el fin de semana: Gimnasia y Esgrima vs. Central Córdoba, Silvio Trucco; Defensa y Justicia vs. Platense, Fernando Espinoza; Rosario Central vs. Racing Club, Darío Herrera; Godoy Cruz vs. Banfield, Nicolás Lamolina; Colón vs. Estudiantes, Leandro Rey Hilfer; Huracán vs. San Lorenzo, Fernando Echenique; Vélez Sársfield vs. Boca Juniors, Diego Abal; Sarmiento vs. Newell's Old Boys, Néstor Pitana; Aldosivi vs. Arsenal, Mauro Vigliano; Atlético Tucumán vs. Patronato, Andrés Merlos; Lanús vs. Talleres, Hernán Mastrángelo; River Plate vs. Argentinos Juniors, Patricio Loustau e Independiente vs. Unión, Fernando Rapallini.