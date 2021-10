Pulsar Esports se encuentra en Rafaela

A partir del jueves 21 de octubre, en el Complejo Cultural Viejo Mercado (CCVM), se puede disfrutar y experimentar una serie de encuentros, con entrada libre y gratuita, que incluirá jornadas de juegos y deportes electrónicos. Las mismas continuarán hoy, de 8:00 a 20:00; y mañana, de 14:00 a 20:00.

En este marco, se invita a jugar los deportes electrónicos League of Legends, FIFA 21, PES 21, NBA 2K, Rocket League, Clash Royale, Just Dance. También a participar por importantes premios: celulares, tablets, Playstation 4 y remeras gamer.

Además, se convoca a jugadores profesionales a participar de competencias Esports, a las cuales asistirán jugadores de la escena competitiva e invitados especiales. En tal caso, deberán inscribirse previamente a través del siguiente link: https://qualy.gg/landing/pulsar.

Durante el desarrollo de la primera jornada se acercaron al CCVM, el subsecretario de Industrias Culturales de Santa Fe, Felix Fiore; el director de la Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de UNRaf, Andres Rossi; el intendente Luis Castellano; y el secretario de Cultura del municipio, Claudio Stepffer.

“Pulsar es una muestra de contenidos audiovisuales para un mercado, pero también es una muestra de videojuegos y de deportes electrónicos. Venimos impulsando la escena gaming y el ecosistema de los deportes electrónicos en la provincia. Este es el primer gran evento, pero vamos a recorrer 25 localidades", comenzó diciendo Fiore.

Y agregó: "Ya hemos recorrido más de 18 con cinco sedes. Rafaela va ser una de ellas y por eso el agradecimiento al Intendente, que siempre nos recibe tan bien, y es de interés de la Provincia, no solo impulsar a que los chicos formen sus equipos de deportes electrónicos, sino también todo el contexto digital que tiene que ver con los deportes electrónicos, los videojuegos y la industria audiovisual, porque entendemos que ahí están los trabajos del futuro que siempre cita el Gobernador. Los jóvenes que están acá disfrutando de las computadoras y consolas que trajimos, seguramente van a estar vinculados al trabajo del futuro”.

Ante la consulta sobre qué son los deportes electrónicos, el Subsecretario de Industrias Culturales explicó: “Son todas aquellas competencias que son sustentadas o que transitan en un soporte digital, en una consola o computadora”.

“Nosotros comparamos a los deportes electrónicos con el automovilismo, donde el piloto, que es una persona, se prepara para controlar una máquina tecnológica. Acá sucede lo mismo: una persona que se prepara física y psicológicamente para controlar un dispositivo electrónico, y eso está asociado a un montón de otras cuestiones como el deporte, la competencia, la inclusión social. Para jugar a un videojuego y competir no importa la escala social o si tenés una dificultad motriz. De hecho, uno de los jugadores de fútbol tiene una dificultad motriz y es uno de los mejores de Latinoamérica”, detalló.

“Hay un contexto tecnológico que venimos hablando con la UNRaf, algunas cuestiones vinculadas a la sustitución de importaciones, a ese contexto tecnológico que tanto necesitamos que la Provincia se ponga al frente de ese desarrollo”, destacó Fiore.



Juegos

Por su parte, Rossi dijo: “Los juegos son los mismos que usan los chicos en sus casas, que es lo que difiere cuando uno está jugando por diversión 40 minutos, una hora. Después están haciendo prácticamente lo mismo. Para practicar un deporte electrónico entra en juego mucho la disciplina y el hábito de entrenamiento que tiene un deportista”.

Además, “a la hora de formar un equipo, la clave está en la dinámica de equipo. Y eso es del deporte. No es naturalmente de los videojuegos, sino que llegó a través de la tecnología, esto de poder integrar. A los chicos tenemos que ofrecerle la resiliencia, la capacidad de sobreponerse, a entrenar. Físicamente es habitual que para muchos deportes electrónicos los usuarios tengan cosas puestas en las muñecas porque se lesionan. Ahí necesitamos el trabajo físico de elongar, cuestiones como esas, y todo el trabajo psicológico es donde está la oportunidad, tanto en lo formativo desde la universidad y el acompañamiento del Estado. Porque hay una cuestión importante: cuando se detecta un talento, antes había que ir a buscarlo; ahora está online. Y eso se sabe. Entonces, una manera de cuidar a nuestros chicos es poner esto en la agenda y saber que hay una oportunidad de desarrollo, pero también un rol desde el Estado de cuidarlos y acompañarlos”.



La capacidad de la UNRaf

“La UNRaf tiene carreras como Licenciatura en Producción de videojuegos y entretenimiento digital, de Medios digitales y audiovisuales, Diseño industrial. Toda esa base de conocimiento se necesita porque aquí olvidémonos del videojuego como solo un elemento, sino que es un núcleo de un entramado donde hay streamers, relaciones públicas, comercio, desarrollo de videojuegos específicos. Es toda una industria en sí misma. Nosotros ya localmente hemos desarrollado capacidades, y lo que ahora buscamos es acompañar, desde el ámbito académico, la generación de nuevas oportunidades de negocios y de formación”.



Empleo para la juventud

A su turno, Luis Castellano indicó que “desde la Municipalidad se le está dando mucho impulso a todo lo que tiene que ver con empleo digital, con empleo en general para la juventud”.

“El futuro ya llegó y nosotros lo estamos viendo de una manera sorprendente, porque ver la cantidad de chicos y chicas con tal manejo de los videojuegos, ver cómo eso puede empezar a pensarse como un deporte y tenerlo en el marco de la celebración de los 140 años de la ciudad, es parte de vincular esa historia tan rica, tan especial que tenemos en Rafaela, con esto que es presente y fundamentalmente futuro”, declaró.



"Hay más de 300 chicos que se están formando para la industria laboral”

“Estamos trabajando con el programa Elegí Digital, con el Argentina Programa. Hay más de 300 chicos que se están formando para la industria laboral, porque las empresas que trabajan en la industria del videojuego están demandando programadores. Y aquí tenemos la expresión recreativa y deportiva de ese proceso que nos sirve también como aprendizaje”, explicó Castellano.

De esta manera, expresó: “Tengo que agradecerles a Félix y a Andrés representando a UNRaf, y por supuesto a Omar Perotti que ha puesto a Rafaela como una de las sedes para mostrar todo lo que es esta exposición de videojuegos. La van a tener para disfrutar los chicos durante 3 días en el Viejo Mercado, y esperamos que vengan masivamente porque es muy sorprendente”.

“Uno a veces tiene que formatear su cabeza para entenderlo. Hoy los chicos están jugando solos en sus casas a través de internet y la pelea que hay que dar es que esto pueda transformarse en un deporte para que pueda tener todos los elementos del desarrollo humano y de contención que tiene que tener un deporte, y para que ellos lo puedan compartirlo con otros”, concluyó el Intendente.



Potencial

Por último, Claudio Stepffer, sostuvo: “Después de tantos meses de actividades restringidas por la pandemia, hemos vuelto a poner al edificio del Viejo Mercado con todo el potencial que tiene, con la Bienal, con las muestras en otras salas y también había lugar para cobijar esta presentación de videojuegos. Así que cuando el Ministerio de Cultura Provincial nos lo ofreció, no dudamos en traerlo a este emblemático lugar, y en ponerlo en la agenda por los festejos por los 140 años de la ciudad, tratando de unir las cosas tradicionales de Rafaela con la innovación y el futuro”.

“Aquí los chicos pueden conocer todo este entorno, este ecosistema digital, jugar gratuitamente y también proyectar a futuro una posibilidad de estudio y profesión a cuenta que tenemos en Rafaela, si no es la única, una de las pocas carreras vinculadas con la producción audiovisual, videojuegos y entretenimiento digital”.