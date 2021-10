Mi primer tema: “hemos abierto un canal de expresión y comunicación que no existía”

“Hemos abierto un canal de expresión y comunicación que no existía, que es fundamental para los próximos artistas que estén en este camino de formación. Una idea es un montón, pero aplicarla y dar con los medios para que esa idea se pueda proyectar, que involucre a tantas personas, es un gran paso”, remarcó Federico Lescano, artista de la ciudad y propulsor de “Mi primer tema”.

El músico también agradeció “a Luis (Castellano), porque este espacio era necesario y está buenísimo que se desarrolle. Es una oportunidad única para cientos de jóvenes artistas de la ciudad”.

“'Mi primer tema' facilita todas las herramientas y enseña cómo es el camino que utilizan los grandes artistas a un nivel que nosotros no manejamos, no pasan estas cosas, ni nos enteramos de que pasan estas cosas”, remarcó Federico Lescano.



El programa

Como parte de la implementación del presente proyecto, se busca incentivar no solo la creatividad y visibilización de nuestros artistas, sino también fomentar la participación de productores musicales y audiovisuales también de nuestra localidad.

Recordemos que “Mi primer tema” se encuentra dirigido a músicos de Rafaela, que están dando sus primeros pasos en la composición y creación de temas musicales propios de distintos géneros. Asimismo, busca generar espacios y medios para incentivar, producir y difundir creaciones originales de los músicos de nuestra ciudad.

El proyecto quedó formalizado con la firma del Decreto por parte del intendente Luis Castellano y del secretario de Cultura, Claudio Stepffer. También participaron artistas que están dando sus primeros pasos en “Mi primer tema”.



Un comienzo

A su turno, Luis Castellano agradeció la confianza y contó que “Fede (Lescano) trajo esta idea para poder dotar de herramientas a los artistas y que les sirva a ellos. Enseguida nos pusimos a trabajar y le dimos forma”.

“Claudio Stepffer rápidamente abrió las puertas de la secretaría para armar todo lo necesario. Hoy llega el momento de la firma del decreto que es la garantía de que los fondos estén disponibles para que puedan grabar”.

“El desafío que viene, es mantener todo el camino en el tiempo, ya que lo firmado es para una primera etapa. Este proyecto ya se encuentra incluido en el presupuesto que eleve al Concejo Municipal, por eso necesitamos que los ediles acompañen y empujen este proyecto para que siga creciendo”, finalizó el mandatario.



Experiencias

“Me siento muy bien en todo este proceso. Es una experiencia nueva que se está dando en la ciudad para los artistas que ya están y los que recién comienzan. Es muy lindo comenzar a grabar y a sentirse seguro con lo que uno hace y con el arte propio”, contó Agustín, uno de los artistas que participa en el programa.

Por su parte, Alan dijo que “la visión y el enfoque de este programa es la importancia que le dan a los artistas de la ciudad, porque se le da apoyo y conocimientos para poder grabar o hacer un camino profesional. El programa es excelente”.

Lara indicó que “es una oportunidad única, es un desafió salir de mi zona de confort y aprender un montón de cosas en este proceso, conocer gente nueva, conocerme más a mí misma y aprender de todos. Es super importante el apoyo que estamos recibiendo”.

A su turno, Eduardo resaltó que “el programa es una gran oportunidad, pero también fue un desafío para cada artista. Personalmente creo que es una buena oportunidad para continuar haciendo lo que me gusta, que es la música”.