El resto de la fecha

La trigésima primera fecha de la B Nacional, además de los dos partidos que se disputarán este viernes, incluye los siguientes enfrentamientos:

Sábado: a las 13:00, Tristán Suárez vs. Villa Dálmine, Julio Barraza; a las 15:30, All Boys vs. Almagro, Ramiro López y Barracas Central vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, José Carreras; a las 17:10, Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano, Emmanuel Ejarque; a las 19:00, Alvarado de Mar del Plata vs. Atlanta, Bruno Bocca; a las 19:10, Tigre vs. Chacarita Juniors, Pablo Giménez; a las 21:00, Estudiantes de Buenos Aires vs. Mitre de Santiago del Estero, Lucas Comesaña y a las 21:10, Agropecuario de Carlos Casares vs. Almirante Brown, Sebastián Zunino. Domingo: a las 15:10, Quilmes vs. Nueva Chicago, Jorge Brogi; a las 15:30, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. San Martín de San Juan, Carlos Córdoba y a las 16:30, Deportivo Maipú de Mendoza vs. San Martín de Tucumán, Mariano González. Lunes: a las 20:00, Instituto de Córdoba vs. Brown de Adrogué, Rodrigo Rivero; a las 21:00, Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Riestra, Lucas Novelli Sanz y a las 21:10, Temperley vs. Belgrano de Córdoba, Yael Falcón Pérez. Martes: a las 21:10, Ferro Carril Oeste vs. San Telmo, Nicolás Ramírez.



LAS POSICIONES DE LA ZONA B

Barracas Central 48 puntos; Ferro y Güemes tienen 45; Independiente Rivadavia y Morón 44; Brown de Adrogué 43; Gimnasia de Jujuy 42; Almagro y Def. de Belgrano 41; Tristán Suárez 39; All Boys 38; San Telmo 37; San Martín (SJ), Villa Dálmine e Instituto 35; Atlético de Rafaela 34; Brown de Madryn 30 y Ramón Santamarina 29.