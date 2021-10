Confirmaron otros 9 casos

Continúan subiendo, levemente, los contagios de coronavirus en la ciudad. Es que ayer, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó 9 casos más de Covid-19 positivo en Rafaela, que ya suma 47 en los últimos 6 días, con un promedio de casi 8 infectados diarios. Cabe señalar que este pequeño brote se inició el pasado viernes en algunas instituciones educativas locales, que con el correr de los días comenzaron a registrar más contagios, en su mayoría adolescentes, debiendo activar nuevamente los protocolos, generando también cierta preocupación y alarma no solo en la sociedad, sino también en las autoridades políticas y sanitarias. De esta manera, son 14.828 los infectados en nuestro medio desde el inicio de la pandemia, de los cuales 47 se encuentran activos y 138 son los aislados, dos números que se van acrecentando con los días. En tanto, los recuperados ascienden a 14.461, mientras que por 42º día consecutivo no se reportaron fallecimientos, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. Igualmente, y a pesar de este rebrote, no deja de ser una buena noticias que en el Hospital "Jaime Ferré" no se registren pacientes internados de Covid-19 positivos. No obstante, este viernes 22 a las 8:30, el equipo de Salud de Rafaela dará una conferencia de prensa sobre los actuales operativos de vacunación en el patio del hospital local. Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 68 afectados de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 469.863, y 3 muertes, para un total de 8.603 víctimas fatales. En el resto del departamento Castellanos se registró 1 caso en Susana y San Vicente.



AVANZA FUERTE

Mientras tanto, se alcanzó el 62 % de la población total (Santa Fe cuenta con unos 3.500.000 habitantes) de la provincia vacunada con las dos dosis contra el covid. Este porcentaje fue dado por la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, en una conferencia de prensa brindada este jueves en el hospital Centenario en Rosario. “Eso nos da este momento epidemiológico de cierta tranquilidad. No hablamos de inmunidad de rebaño. Es una enfermedad nueva. Estamos muy bien”, consignó la ministra. Martorano aseguró que se avanza fuertemente en los grupos que no estaban incluidos que son de 12 a 17 años. En esta franja hay 110.000 vacunados con una dosis y 32.000 con esquema completo. En el grupo de niños de 3 a 11, hay 90.000 que ya recibieron su primera dosis. “Muy pronto vamos a tener esquema completo en este grupo”, dijo. Como es habitual, recordó la situación atípica: “Seguimos en pandemia. Seguimos muy atentos. Los casos están aumentando. No es mucho porque estamos en un piso bajo, pero hay que estar muy atentos”. En relación a la variante Delta, aseguró que hay un aumento en los positivos de personas que no son viajeras, pero que transcurren su enfermedad en forma leve.



"UNA INUNDACIÓN"

En los últimos días los casos de Covid provocados por la variante Delta subieron en Santa Fe. De representar el 10% del total ahora son alrededor del 40%, según datos oficiales, con un número bajo de contagios en general. En diálogo con el programa Ahí Vamos (de 9 a 12 por FM 106.3 La Radio de UNO) el epidemiólogo e infectólogo santafesino que reside en Córdoba, Hugo Pizzi, dijo que hizo “desastre” en Europa y en Israel, pero que no se puede determinar con exactitud si sucederá lo mismo en nuestro país. “El virus original de Wuhan, el virus chino del 2020, era un virus frágil. Cuando llegó Manaos en una semana lo desplazó y lo dejó en el 3% en todo el país. Cuando viene Delta le cuesta entrar pero no sabemos con exactitud si va a entrar”, precisó. El médico explicó que el contagio con la variante Delta se produce en solo 35 segundos de contacto con una persona; mientras que con las otras cepas hacen falta minutos. “Por eso dicen los epidemiólogos que delta se comporta como una inundación”, dijo Pizzi. “Estamos transitando la pandemia, solo hay que mirar un poco a Europa y a Israel, los países que tenían todo en orden. Suiza tiene una estructura tan perfecta, lógica y sólida, y tuvo que cerrar todas las escuelas porque es un infierno lo que está haciendo Delta, y en Inglaterra nos acaban de informar que hay riesgo de que el 10% de los niños, que son los que están comandando la epidemia hoy, puedan hacer el famoso Covid prolongado en las escuelas”, advirtió.