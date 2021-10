Una gran chance para Quartararo

Tras el paréntesis de la visita al Circuito de las Américas, este fin de semana MotoGP regresará al Circuito "Marco Simoncelli" de Misano para celebrar el Gran Premio Nolan Made in Italy y de la Emilia-Romaña: un evento que podría sellar ya el destino de esta temporada 2021.

Es que Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) llega con una ventaja de 52 puntos sobre Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

En otras palabras, si el francés termina por delante de su rival italiano, se coronará por primera vez en la categoría "reina".

Pero el representante de Ducati, como no puede ser de otra manera, tiene la intención de aguarle la fiesta en casa.

De hecho, "Pecco" cuenta con un importante punto a su favor, ya que ganó la anterior carrera realizada en este trazado, habiendo resistido el asedio del francés hasta la bandera a cuadros.

Tras ambos candidatos al título, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) ostenta una cómoda renta sobre Jack Miller (Ducati Lenovo Team), con el que protagonizó un incidente al final de la carrera en Austin, mientras que Johann Zarco (Pramac Racing), que fue operado del síndrome compartimental, se ubica quinto.

Este Gran Premio tendrá un sabor especial para Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), ya que será su última aparición en su circuito de casa.

Un evento realmente imperdible para la afición italiana, en el que el "Doctor" volverá a compartir equipo con Andrea Dovizioso.

Quartararo saldrá campeón si gana la carrera; termina 2º y Bagnaia no gana; termina 3° y Bagnaia no finaliza 1º o 2º; si termina 4º o 5º y Bagnaia no finaliza 1º, 2º ó 3º; si termina 6º o 7º y Bagnaia no finaliza entre los 4 primeros; si termina 8º y Bagnaia no finaliza entre los 5 primeros; si termina 9º y Bagnaia no finaliza entre los 6 primeros; si termina 10º y Bagnaia no finaliza entre los 7 primeros; si termina 11º y Bagnaia no finaliza entre los 8 primeros; si termina 12º y Bagnaia no finaliza entre los 9 primeros; si termina 13º y Bagnaia no finaliza entre los 10 primeros; si termina 14º y Bagnaia no finaliza entre los 11 primeros; si termina 15º y Bagnaia no finaliza entre los 12 primeros; si no suma ningún punto y Bagnaia no finaliza entre los 13 primeros.