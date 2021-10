Apoyo recibido de la CSIRA

Desde ATILRA se difundió el texto de una solicitada, cuyo texto se reproduce seguidamente. Conforme al cuadro de situación planteado en la empresa SanCor CUL, la CSIRA acompaña a ATILRA en el reclamo del sostenimiento de los puestos de trabajo, apoyando una reestructuración adecuada que mantendría la capacidad para seguir empleando a trabajadores/as de la actividad lechera, con alto grado de capacitación y profesionalidad, en una especialidad que requiere técnicas y métodos que aseguren extrema calidad. SanCor activa en una vasta región del país una gran cantidad de proveedores de materia prima, materiales, insumos y servicios, para los cuales la existencia y funcionamiento de la Cooperativa, implica la posibilidad de la continuidad de estos proveedores. No podemos menoscabar la inversión que en su momento realizó la empresa a través de la conformación de los Grupos de Asesoramiento Integral Cooperativo, estamentos integrados por veterinarios, ingenieros agrónomos, inspectores, personal capacitado en equipos de ordeño, etc. Estos grupos, este personal, primariamente solventado desde el punto de vista económico por SANCOR, contribuyeron a mejorar la calidad de las pasturas, Y de la genética de los rodeos, entre otras cosas. Con su conformación cooperativa, se distingue por no ser su objetivo, la acumulación de riqueza en manos de sus dueños, sino abastecer a la comunidad en la que está inmersa, con productos lácteos de calidad y a precios razonables, ya que la contribución marginal se dedica exclusivamente a inversión tecnológica para los establecimientos fabriles y los tambos. Esta característica le permite ser una herramienta fundamental como reguladora de precios ante los oligopolios, presentes estos últimos en la industria lechera mundial.

ATILRA puso todo su esfuerzo, absolutamente todo, incluso asumiendo compromisos ajenos a la responsabilidad del sindicato, pero todo lo hicimos en cumplimiento de nuestra misión: conservar los puestos de trabajo. Inexplicablemente vemos como todas las intenciones y esfuerzos que algunos funcionarios gubernamentales han puesto para apoyar la salida, contrasta con la demora en la implementación de las herramientas que materializarían aquellas intenciones y esfuerzos, permitiendo que el margen de maniobra operativa de SanCor sea cada vez más riesgoso.

En función de los temas expuestos y considerando totalmente inescindible la solución integral de los mismos. CSIRA Resuelve: Apoyar en todos lo expuesto a ATILRA para que se adopten las medidas pertinente a la viabilidad y sostenimiento a la empresa más emblemática de la producción lechera en la República Argentina.



Ricardo Alberto Pignanelli SMATA .Antonio Caló UOM



FIRMAN: UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina - FOCRA Federación Obrera Ceramista - AOMA Asociación Obrera Minera Argentina - AOTRA Asociación Obrera Textil - ASIMRA Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina - ATSA Zona Norte - Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina - F.A.Si.Pe.G y Bio Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles - FATCA Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines FGB Federación Gráfica Bonaerense - FOEIPCyQ Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos - SAON Sindicato Argentina de Obreros Navales - SEIVARA Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina - SISJAP Sindicato de supervisores y Vigilancia de la Industria Jabonera y Perfumista - SOCRA Sindicato de Obreros Curtidores - SOEFBA Sindicato de Obreros y Empleados del Fibrocemento - SOEIFEPVA Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo - SOIVA Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines - STIA Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación - SUETRA Sindicato Único de Empleados del Tabaco - UCI Unión Cortadores de la Indumentaria - UOMA Unión Obrera Molínera Argentina - UOYEP Unión Obreros y Empleados Plásticos - UTICRA Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado