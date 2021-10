Fernando Gago asumió como técnico en Racing

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El entrenador Fernando Gago aseguró que "es un desafío hermoso" poder dirigir a Racing Club, tras ser presentado oficialmente como el nuevo técnico del primer equipo, y dijo que tiene "el deseo" de que sea un plantel "ganador".

"Sé al club que vengo. Mi propuesta es jugar bien al fútbol y ser un equipo intenso. Creo que el plantel se puede adaptar a la idea que pretendo", expresó.

Gago añadió: "Todos los jugadores son importantes para mí. Obviamente, Lisandro (López) y (Darío) Cvitanich tienen un cariño enorme por el club. Vamos a trabajar con todos de la misma forma y le vamos a exigir igual".

"Quiero un equipo protagonista, que domine y que sea ofensivo. Creo en una forma de jugar y, a partir de ahí, voy a tratar de potenciar a cada jugador individualmente. Creo en este plantel. Vamos a intentar jugar de una manera en que los hinchas de Racing se van a sentir identificados", dijo.

Gago dirigió ayer su primera práctica en Racing en la cancha auxiliar al Cilindro, tras lo cual firmó un contrato por un año y debutará frente a Rosario Central, el sábado a las 20:15 en el "Gigante de Arroyito".

El flamante entrenador de Racing trabajará con su equipo, que está integrado por Federico Insúa (ayudante de campo), Roberto Luzzi (preparador físico) y el resto de sus colaboradores son Gustavo Gallego, Gastón Maddoni y Diego Cogliandro.



MONTERO OUT

La dirigencia de San Lorenzo decidió pedirle la renuncia al entrenador Paolo Montero, a pesar de que en las últimas horas lo habían confirmado para que dirija el equipo en el clásico frente a Huracán.

Los números de Montero a cargo del plantel no son los mejores, ya que en 112 días que condujo al equipo de Boedo y con 17 partidos jugados, San Lorenzo sufrió ocho derrotas, obtuvo cuatro victorias y cosechó cinco empates, con 15 goles a favor y 23 en contra.

La entidad atraviesa una crisis institucional y deportiva en la semana previa al clásico frente a Huracán que se jugará el domingo próximo a las 18:00 en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", cuando el elenco será dirigido interinamente por Diego Monarriz y José Di Leo, quienes ya encabezaron la práctica de ayer.

Hernán Crespo, el primer apuntado, desestimó la propuesta, por lo que ahora se tratará de llegar a un acuerdo con Gabriel Heinze o con Miguel Angel Russo, aunque no se descarta que se haga cargo del plantel el ídolo de la institución, Leandro Romagnoli.



UNA RENUNCIA

El entrenador Javier Sanguinetti no seguirá en su cargo en Banfield y según informó la entidad del sur bonaerense su salida fue "de común acuerdo" con la comisión directiva.

"Informamos que de común acuerdo, Javier Sanguinetti ha dejado de ser el entrenador del Club. Agradecemos al Archu y a su cuerpo técnico por el gran trabajo realizado y de la manera en que lo hicieron", señaló la institución en un mensaje que difundió en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Banfield viene de perder como local por 4 a 1 frente a Huracán y ganó un partido de los últimos 14 que disputó.