El rebrote del Covid

La Argentina experimenta un suave pero sostenido aumento de casos diarios de Covid, que ayer superó el millar nuevamente, a pesar del avance de la vacunación que muestra 56.931.534 de aplicaciones totales, de las cuales 31.972.878 corresponden a primeras dosis y 24.958.656 a segundas dosis. Este nuevo despegue coincide con la flexibilización o en muchos casos eliminación de restricciones por parte de los distintos niveles de gobierno, incluso la Ciudad de Buenos Aires dispuso que ya no es obligatorio utilizar el tapabocas al aire libre. Si bien por ahora no hay conclusiones con datos que así lo demuestren, una hipótesis es que este repunte de contagios se vincule a la participación de los jóvenes en fiestas y la salida de boliches, que finalmente fueron autorizados a abrir sus puertas después de largos 20 meses de cierre forzoso. Es que se trata de una población que no recibió la vacuna o que recién ahora tiene turnos para aplicarse la primera dosis de la Pfizer, la única autorizada para ese rango etáreo que va de 17 a 12 años de edad.Así las cosas, en otros países crece la preocupación porque los reportes no dejan de dar señales de alarma. El Gobierno británico anunció que no impondrá nuevas restricciones contra el coronavirus pese a que se prevé que los nuevos casos "podrían llegar hasta 100.000 al día" en el invierno boreal, tras el crítico aumento en las tasas de infecciones y la preocupante cantidad de muertes ocurridas en las últimas dos semanas.Las muertes y las infecciones en Gran Bretaña, que tiene 66 millones de habitantes, aumentaron a su nivel diario más alto desde principios de marzo. Este martes se informaron otras 223 muertes en las 24 horas previas, lo que elevó el total de Reino Unido a 138.852, y casi 50.000 casos diarios más. De todos modos, por ahora no se implementará el llamado plan B, que consiste en el uso de tapabocas, el teletrabajo o los pasaportes sanitarios en algunos locales. En cambio, el Gobierno de ese país prometió intensificar la campaña de vacunas de refuerzo, que fue muy criticada por su lentitud, y la inmunización de los adolescentes. Algunos científicos atribuyen el actual deterioro al bajo nivel de vacunación entre los menores y a la reducción de la inmunidad en los ancianos que se vacunaron hace muchos meses.Un experto en virología de la Universidad de Leicester dijo a la prensa británica que este aumento era de esperar luego de que el Gobierno levantara todas las restricciones en Inglaterra en julio pasado. Explicó que si bien las vacunas redujeron las tasas de hospitalización y muerte, la variante Delta atraviesa fácilmente la protección del fármaco para causar una infección. Para el científico, es sorprendente que muchos hayan aceptado el actual aumento gradual de casos y muertes por coronavirus simplemente como "vivir con el virus" y una consecuencia inevitable de la apertura de la economía y las escuelas.En Rusia, el presidente Vladimir Putin apoyó una propuesta de su gabinete para implementar una semana no laborable en todo el territorio nacional, con el objetivo de neutralizar un repunte de la pandemia de coronavirus iniciado en septiembre que encadenó varios récords de muertes y casos en las últimas semanas. El mandatario llamó a los rusos, muy reacios ante la vacunación, a ser responsables y sumarse a la campaña de inmunización. El organismo ruso de lucha contra la pandemia dijo que en la última jornada fueron reportadas 1.028 muertes a causa de la Covid-19, un récord, mientras los contagios llegaron a 34.073.Rusia es el país de Europa más golpeado por la pandemia, con casi 230.000 muertos, según el balance gubernamental. Menos de un tercio de los cerca de 144 millones de rusos están completamente vacunados, según el portal especializado Gogov, que establece un abalance diario. La mayoría de la población se muestra escéptica ante las vacunas producidas en Rusia.