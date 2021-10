Demoras y largas colas en la vacunación a adolescentes

Un ilusionista argentino patentó la popular frase "puede fallar". Y eso es lo que sucedió ayer con el hasta ahora inmaculado operativo de vacunación contra el Covid-19 en Rafaela que se desarrolla en el Club Estudiantes para adolescentes de 17 y 16 años sin factores de riesgo que recibían la primera dosis de Pfizer. Por momentos se formó dos cuadras de cola de chicos acompañados por sus padres que ocupaba desde la puerta del club en calle Rosario hasta Balcarce, y desde esquina hasta Avanthay."Estamos hace un poco más de una hora, hace 30 grados de temperatura, el sol está fuerte, incluso alguien se descompuso y tuvo que ir a sentarse a la plaza. Algo no salió bien", dijo una mamá con cara de pocos amigos cuando ya estaba por ingresar a las instalaciones junto a su hija. Al malhumor de muchos también se sumó el buen humor: "Tendríamos que haber traído la reposera, el bronceador y una conservadora para disfrutar la tarde, la playa la imaginamos" dijo un adolescente pícaro. Otro aportó más atrás que podían acercar un auto con parlantes y buena música para armar "un boliche bajo el sol"."Viajé más de 100 kilómetros para venir a acompañar a mi hijo a vacunarse porque estaba trabajando en otra ciudad de la zona. Y ahora acá estamos esperando lejos de la puerta, evidentemente nos falta un rato. Hay gente que pidió permiso en sus trabajos para acompañar a los chicos", explicó un hombre de poco más de 50 años que no ocultaba su fastidio.Después el personal de salud dentro del club aportó información para entender el retraso. "Se convocó al menos a 3.000 adolescentes. Vinieron más de los que correspondían porque hay una falla en en la página web. Muchos que no pudieron confirmar el turno por esa falla vinieron hoy miércoles cuando les tocaba el jueves. Y después de esperar una hora no le podemos pedir que vuelvan mañana", sostuvo una de las coordinadoras. "Es cierto, tuvimos varios adolescentes descompensados pero en su mayoría por el susto de vacunarse", agregó.Hoy continuará la aplicación de vacunas Pfizer a los adolescentes aunque no estaba claro cuántos turnos se habían otorgado.FALLAS EN LA WEBDE SANTA FE VACUNA"Informamos que la base de datos del Registro Nacional de Personas se encuentra con problemas técnicos, por eso, hay fallas en el registro de inscripción de Santa Fe Vacuna", comunicaron a El Litoral los responsables del registro provincial santafesino."Ante esto -añadieron- sugerimos que aquellos que quieran inscribirse lo hagan a partir del jueves 21/10 al mediodía"." Aquellos que recibieron el turno de vacunación no tendrán que confirmarlo y recibirán un SMS con el horario y el lugar de la cita. Mañana al mediodía el sistema volverá a funcionar con normalidad", concluye el mensaje.EN SANTA FEEn Santa Fe, la vacunación de niños se acercaba al 15% de la población objetivo, según el Ministerio de Salud de la provincia, dado que habían recibido su primera dosis 69.282 niños de esa franja etaria sobre un total de 481.000.En el caso de los adolescentes, se está llegando a la inoculación de un tercio de ese rango etario, ya que sobre una población estimada de 300.000 fueron vacunados 99.038, y según los datos de Salud esta semana se inició la aplicación de segundas dosis de Pfizer a los de 16 y 17 años, a la vez se aplicaban las primeras dosis a los de 13 y 14 en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela.El secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó que "la dificultad que presenta la vacuna Pfizer es la logística" hacia localidades pequeñas, ya que requiere una temperatura de 80 grados bajo cero para su conservación.EN EL PAÍSSegún el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, hasta este miércoles se habían vacunados 821.612 adolescentes con factores de riesgo, 1.238.941 sanos, y en el caso de los niños fueron 85.678 de entre tres y 11 años en condiciones priorizadas y 666.340 sin comorbilidades.