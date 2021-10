Si se ratifican los resultados de las PASO, esperan un repunte en el mercado inmobiliario rural

El mercado inmobiliario rural ha tenido un año con diversos vaivenes y, como frutilla del postre, en el tramo final del 2021 se encuentra agazapado a la espera de lo que suceda el próximo 14 de noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones de medio término. Si bien las PASO oficiaron como “termómetro”, la realidad indica que hasta que los porotos no se cuentan, nadie tomará decisiones.Esa visión mantiene la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), que todos los meses elabora un informe sobre el “Índice de actividad del mercado inmobiliario rural” (InCAIR), que muestra “la foto” del sector. Teniendo en cuenta que se toma como base de referencia máxima 100 puntos, correspondientes al pico de máxima actividad histórica, queda claro que la medición de 38,05 puntos registrada en septiembre refleja el escenario actual.“SI bien existen algunas consultas u operaciones sigue habiendo, actualmente la realidad indica que el mercado está en ´stand by´”, afirmó el presidente de CAIR, Juan José Madero. Y agregó: “en términos institucionales, las elecciones de noviembre parecen trascendentales y da la sensación que los inversores, como históricamente ha ocurrido, esperan los resultados para tomar decisiones”.Al analizar el año, el empresario reconoció que “los baches” fueron una constante luego de los meses de verano, entendiendo que el mercado buscaba un “equilibrio”. De todas maneras, calificó como “discreto” al nivel de actividad registrada hasta el momento y la tendencia para el corto plazo podría resultar similar.“En los últimos tres meses los valores del InCAIR no marcaron grandes diferencias, siendo un indicador de cierta estabilidad del mercado aunque con un nivel discreto de actividad”. Y, si bien el resultado de las PASO de septiembre trajo mejor ánimo para los inversores, en su mayoría se mantienen expectantes del resultado electoral de noviembre. “De ratificarse, es de esperar que la actividad tenga un repunte”, vaticinó Madero.En ese sentido, explicó: “es una cuestión de expectativas; si son positivas se acciona y sino, se toma una decisión en otra dirección. Desde el punto de vista institucional, si en noviembre se repiten los resultados seguramente haya un alivio y esto podría generar que la actividad se dinamice un poco más, pero también es real que todavía quedan dos años por delante muy difíciles”.Y concluyó: “después de las elecciones, estaremos muy cerca de fin de año y probablemente la respuesta no será inmediata, con lo cual no deberíamos descartar que en caso de haber una reacción positiva, podría darse a principios del año próximo, siempre y cuando que se ratifiquen los resultados de las PASO”.UN CLÁSICO DE TODOS LOS AÑOSEn el marco de sus diez años de vida, la entidad realiza mañana una nueva edición de la Jornada Nacional de Actualización del Sector Inmobiliario Rural que se llevará a cabo de forma virtual, gratuita y abierta a todo el público vía streaming.Esta octava edición contará con la presencia de reconocidos especialistas como Alfredo Vítolo, (abogado constitucionalista), Carlos Fara (analista político), Ernesto Viglizzo (investigador del INTA), Roberto Bisang (economista), Paola Delbosco (filósofa), Mariano Maurette (ingeniero agrónomo) y el propio Juan José Madero.Las temáticas que se abordarán son las siguientes: la propiedad privada, las elecciones de medio término, la cuestión ambiental y los negocios rurales y las inversiones en tierras. actualidad del mercado inmobiliario rural. También habrá espacios para el debate y las reflexiones orientadas a la actualidad del mercado inmobiliario rural.