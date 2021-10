Banco Macro y el Centro de Entrepreneurship del IAE premiaron a los ganadores del año

Banco Macro junto al Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, realizaron en Torre Macro la premiación de la Edición 2021 de NAVES, el programa que apoya a emprendedores y PyMEs de todo el país para que puedan desarrollar sus proyectos y fomentar el crecimiento de las economías regionales.El Centro de Entrepreneurship del IAE lleva adelante el Programa NAVES desde el año 1999 en su sede Pilar, y desde el año 2015 y gracias al valioso apoyo de Banco Macro, logró extender su impacto y llegar al interior del país. Por séptimo año consecutivo, Banco Macro financió el 100% del Programa Naves Federal en cada una de sus etapas.La entrega de premios se realizó de forma presencial en Torre Macro, respetando todos los protocolos sanitarios vigentes. Participaron los 16 equipos finalistas, autoridades del IAE y de Banco Macro, miembros de la distinguida red de apoyo del IAE, jurado del programa NAVES, prensa e invitados especiales.El evento fue conducido por el periodista Guillermo Mazzuca y contó con la participación de Patricio Jutard, co-fundador y socio de MURAL uno de los recientes unicornios argentinos y de Newtopia VC, quien compartió su testimonio y experiencia emprendedora e innovadora junto a los flamantes ganadores de la edición.Los 16 equipos finalistas fueron los seleccionados entre los casi 4.000 emprendedores inscriptos en NAVES 2021 representando a cientos de Pymes y startups de todo el país.Este año se presentaron más de 1.500 proyectos de temáticas relacionadas con la industria de servicios, financiera, salud, tecnología, agro, gastronomía, turismo, reciclado, energía limpia, etc.Con el objetivo de sostener la federalización del programa, Banco Macro invirtió desde el año 2015, más de 80 millones de pesos, lo que permitió que aproximadamente 9.600 emprendedores del país puedan acceder a NAVES Federal de forma totalmente gratuita.En esta edición 2021, NAVES Federal llegó a 9 sedes: Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Misiones y Provincia de Buenos Aires. Y NAVES Nacional se desarrolló en Sede Pilar.A lo largo de estos 7 años de NAVES Federal, participaron más de 9.600 emprendedores con sus 5.000 proyectos, que recibieron 1.556 horas de capacitación.La experiencia NAVES 2021 Federal, dictada de forma online, contó con formación académica en temas relacionados con finanzas, gestión comercial, costos y pricing, economía y fuentes de inversión; marketing y marketing digital, legales, innovación y tendencias post pandemia en lo que denominamos la Nueva Normalidad.Además, Banco Macro financiará en abril de 2022 el viaje de 3 participantes -primer puesto de cada categoría de NAVES Nacional- para recibir formación internacional en Tel Aviv, el mayor centro de emprendedurismo innovador, que les permitirá aprender a generar un emprendimiento robusto, con proyección internacional y también, horas de capacitación en el IAE.“El Programa NAVES que llevamos adelante desde el IAE hace más de 22 años y que se ha potenciado enormemente gracias a la alianza virtuosa con el Banco Macro permitiendo llegar con capacitación, mentoría, tutoría, y formación de comunidad emprendedora en todo el país, nos llena de esperanza en un mejor futuro para la Argentina y nos alienta a seguir apoyando a esos miles de emprendedores que, a pesar de las dificultades se animan a crear valor y construir empresas para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Destacamos este año la vocación de tener impacto social y ambiental en la gran mayoría de los proyectos presentados” señaló la profesora Silvia Torres Carbonell, Directora del Centro de Entrepreneurship del IAE a cargo de toda la iniciativa EMPRENDE IAE.“Acompañar a las Pymes de todo el país, en especial al interior de la Argentina, es nuestro principal objetivo. A través del programa NAVES, de acceso totalmente gratuito para 1085 proyectos. Además, 160 iniciativas ya cuentan con un crédito pre-aprobado con condiciones preferenciales, aseguró Francisco Muro, Gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.A continuación, se detallan los nombres y representantes de los proyectos ganadores de la edición 2021:Equipo de los emprendedores Manuel Sobrino y Guadalupe Murga. Yerba Buena, provincia de Tucumán. El proyecto propone hackear el sistema metabólico de plantas en sistemas hidropónicos mediante pulsos eléctricos y electromagnéticos, para mejorar los rendimientos de los productores, y así reducir sus costos.compartido por dos proyectos.del emprendedor Leandro Cristaldo. Santo Tomé, Santa Fe.Es la primera línea de caramelos apuntada a deportistas de alto rendimiento y personas activas o con problemas que necesiten suplementación por problemas de salud. En la actualidad hay en desarrollo 4 tipos de caramelos: Caramelos con proteína vegana: proteína de arvejas con sabor a frutilla o chocolate y minerales quelatados. Caramelos con proteína de suero de leche, caramelos con sales minerales que aportan electrolitos y caramelos con carbohidratos que aportan energía.de la emprendedora Mariana Sepiurka. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una organización que trabaja para brindar educación STEM –Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática- de calidad para niños y niñas en edad escolar, con el objetivo de contribuir a la reducción de la brecha socioeconómica y de género, y de formar ciudadanos críticos para liderar un mundo más justo y sustentable, en un contexto cambiante como es el de la cuarta revolución industrial. El enfoque de desarrollo de STEM de XSTEM apunta a empoderar a las futuras generaciones como agentes de cambio en sus comunidades y con capacidad de liderazgo.del emprendedor Andrés Benito, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza.El proyecto busca construir una planta piloto para la producción de Bioetanol a partir de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU) que permita fomentar el aprovechamiento del valor intrínseco de la FORSU para favorecer simultáneamente la disminución del volumen de material descartado y la generación de productos de alto valor que fomenten el desarrollo tecnológico y económico regional. Se busca así mismo, que a través del desarrollo piloto se aprecie la potencialidad y eficiencia de este proceso productivo para luego escalarlo a nivel industrial y promover un modelo de desarrollo basado en la economía circular que considere los residuos como recursos.del emprendedor Ignacio Obuljen. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Es una plataforma dedicada a la gestión, organización y disfrute de la vida social, con la idea de unificar y perfeccionar las distintas propuestas que, hasta el momento, se encuentran dispersas en diferentes aplicaciones, sitios y modalidades. Se busca ayudar a todo aquel que quiera pasarla bien, a organizar sus salidas y planes para que puedan simplificar su experiencia. El sistema integra la gestión de los prestadores (restaurantes, bares, boliches, etc) brindando una herramienta práctica y una interfaz clara, y tiene tres herramientas: App Black ID para usuarios, App Control de Acceso y backoffice para comercios.de los emprendedores Rafael D´Andrea y Martín Zemborain. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una herramienta que analiza el funcionamiento de las tiendas de una cadena y brinda información y sugerencias para maximizar la rentabilidad del negocio retail y lograr mayores ventas.del emprendedor Juan Ruiz. Villa Allende, provincia de Córdoba. El proyecto se basa en la creación de una variante argentina de un producto de larga data en países de Europa: leche maternizada a partir de leche de cabra. Este producto es de alta aceptación en el mundo y soluciona problemas frecuentes en bebes que no pueden asimilar normalmente las leches maternizadas a partir de leche de vaca, ya sea generando rechazo vía vómitos/diarrea o teniendo reacciones alérgicas visibles en la piel o inflamación en el intestino. Es una solución de alta tecnología a un problema que aún no ha sido tratado en el país.