Los Pumas volverán a jugar como locales en Argentina por el Rugby Championship

Los Pumas volverán a jugar como locales en el Rugby Championship, tras confirmarse que la provincia de San Juan será la sede del encuentro inaugural de ese certamen para su edición 2022, en el que el seleccionado argentino de rugby recibirá a su par de Australia. La fecha para ese encuentro: 6 de agosto de 2022.De esta manera, será la sexta ocasión en la que Los Pumas se presenten en el Estadio del Bicentenario de la provincia cuyana. Previamente, el equipo albiceleste había jugado allí con Sudamérica XV (triunfo por 78-15 el 6/8/2011), Italia (victoria por 37-22 el 9/6/2012), Georgia (ganó 29-18 el 22/6/2013), Inglaterra (derrota 34-38 el 10/6/2017) y Gales (caída 10-23 el 9/6/2018)."Es un día muy importante para el rugby argentino, y no solamente porque tenemos confirmado el calendario 2022 para Los Pumas, con 12 partidos en total, seis de ellos como locales, sino porque ya podemos confirmar a San Juan como una de las sedes de esos tests, en el debut del Rugby Championship ante Australia”, indicó Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR.Además, el máximo directivo agregó: “Esto es un hito más que trascendente después de lo que sucedió con la pandemia, que nos privó de tener a Los Pumas en casa por bastante tiempo, algo que les demandó a los jugadores y staff un enorme sacrificio en este último tiempo. Afortunadamente, de a poco vamos a ir confirmando los escenarios de los compromisos que tendremos en nuestro país, y eso nos provoca una profunda de alegría”.CALENDARIO 2022 LOS PUMAS EN ARGENTINA: 2/7 Los Pumas vs. Escocia (Ventana internacional de julio), 9/7 Los Pumas vs. Escocia (Ventana internacional de julio), 16/7 Los Pumas vs. Escocia (Ventana internacional de julio), 6/8 Los Pumas vs. Australia (Championship), 13/8 Los Pumas vs. Australia (Championship), 14/9 Los Pumas vs. Sudáfrica (Championship).